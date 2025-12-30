烏克蘭俄占區「馬立波劇院」重開 克宮展現繁榮新形象

我的頻道

編譯中心╱綜合29日電
馬立波劇院28日舉辦了特別儀式，由馬立波與俄羅斯聖彼得堡的表演者聯合演出。圖為觀眾坐在觀眾席上。(美聯社)
馬立波劇院28日舉辦了特別儀式，由馬立波與俄羅斯聖彼得堡的表演者聯合演出。圖為觀眾坐在觀眾席上。(美聯社)

烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）2022年慘遭俄軍包圍、重創並占領，俄羅斯當局宣布，在俄軍圍困期間遭到轟炸而成為象徵性受害地標之一的劇院，經過大規模重建已重新開放。

中央社引述法新社報導，這座劇院28日舉辦了特別儀式，由馬立波與俄羅斯聖彼得堡的表演者聯合演出。俄羅斯電視台播出晚會盛況，以及劇院重建後的大理石階梯、圓柱和重達2.5公噸的水晶吊燈懸掛在觀眾席上。

2022年俄羅斯發動攻勢初期，俄軍進到黑海沿岸城市馬立波，發動近三個月的殘酷圍攻，導致數以千計人喪生——根據人權觀察組織（HRW）資料，死亡人數達8000人，流亡的烏克蘭市議會則指出有2萬2000人遇難。

國際特赦組織表示，該劇院被轟炸時，至少造成12人死亡。

這座亞速海（Sea of Azov）沿岸城市受到毀滅性破壞，約有54萬戰前人口中的30萬人逃離。聯合國表示，圍城行動導致90%的建築遭到摧毀或損壞。之後，俄羅斯致力將馬立波打造成其控制區域內繁榮象徵。

國際特赦組織指出，2022年劇院被炸時至少有12人喪生。

馬立波位於頓內茨克州（Donetsk），頓內茨克州親俄羅斯領袖普希林（Denis Pushilin）在Telegram上表示：「馬立波戲劇院在歷時三年的重建後，已重新對觀眾開放。」

他補充說，劇院的「歷史風貌」得以恢復，雕塑裝飾的外觀與「最高等級的現代設備」齊全。

聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）表示，俄羅斯前帝國首都聖彼得堡是這次修復工程的主要貢獻者，曾派遣工人和建築師前往馬立波協助重建。

貝格洛夫28日也在現場500名觀眾之列，稱此次重建「攸關榮譽」。

2022年9月，俄羅斯宣布吞併烏克蘭的四個州——頓內茨克、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（ Zaporizhzhia）——儘管俄方並未完全控制這些地區。

烏克蘭東南部港市馬立波2022年慘遭俄軍包圍、重創並占領，俄羅斯當局宣布，在俄軍...
烏克蘭東南部港市馬立波2022年慘遭俄軍包圍、重創並占領，俄羅斯當局宣布，在俄軍圍困期間遭到轟炸而成為象徵性受害地標之一的劇院，經過大規模重建已重新開放。(路透)

