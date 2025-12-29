我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

雪梨邦代海灘槍案 他徒手奪槍救人：只想保護無辜民眾

中央社／雪梨29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
槍擊案發生一周後，澳大利亞雪梨邦代海灘21日舉行遇難者悼念活動。 (中新社)
槍擊案發生一周後，澳大利亞雪梨邦代海灘21日舉行遇難者悼念活動。 (中新社)

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案英雄阿邁德接受美國媒體訪問時，回憶自己在事發當下衝向槍手徒手奪槍的瞬間。他說，這麼做是為了保護「無辜的人」。

中央社引述法新社報導，槍手納維德和他的父親阿克拉姆（Sajid Akram）12月14日傍晚在雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）對一場猶太節慶活動開槍，造成15人死亡、數十人受傷。

阿邁德（Ahmed al Ahmed）當時躲在停放的車輛後方，隨後衝到槍手背後，奪走步槍並將槍手推倒在地。

他接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時說：「我當時的目標是奪下他的槍，阻止他殺人，不讓他奪走無辜民眾的性命。」

他說：「我知道我救了很多人，但對於失去生命的受害者，我感到很遺憾。」

阿邁德與槍手發生扭打後，他的肩膀中了數槍，並動了幾次手術。他回憶自己「跳上槍手背部」，並用右手抓住對方，大喊「放下你的槍，停止你現在的所作所為」。

事發時，阿邁德正在海灘買咖啡

他說：「我不想看見有人被殺，不想看到血，不想聽見槍聲，也不想看到人們尖叫求救。」

育有兩個孩子的阿邁德2007年自敘利亞移民澳洲，他的叔叔接受法新社訪問時說：「他（阿邁德）是我們和敘利亞的驕傲。」

澳洲媒體報導，澳洲政府已為阿邁德的家人加速核發多張簽證。內政部長柏克（Tony Burke）表示：「阿邁德展現了我們希望在澳洲看到的勇氣與價值觀。」

澳洲 敘利亞 咖啡

上一則

會計考生注意 ACCA震撼宣布全面取消線上考試 防堵AI作弊漏洞

延伸閱讀

埃及青少年為脫貧興偷渡熱 專家籲以教育改善困境

埃及青少年為脫貧興偷渡熱 專家籲以教育改善困境
持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留

持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留
不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲
烏干達大選將至 星鏈衛星網路服務遭限制進口惹議

烏干達大選將至 星鏈衛星網路服務遭限制進口惹議

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備