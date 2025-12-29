烏克蘭肅貪局查賄搜國會 遭安全局阻撓 內鬥浮上檯面

我的頻道

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭反貪腐機構27日針對議會大樓發起突襲調查，但遭到安全部門意圖阻止。圖為烏克蘭國會7月底通過總統澤倫斯基提交的反貪腐法修正案。（路透資料照片）
烏克蘭反貪腐機構27日針對議會大樓發起突襲調查，但遭到安全部門意圖阻止。圖為烏克蘭國會7月底通過總統澤倫斯基提交的反貪腐法修正案。（路透資料照片）

烏克蘭近來爆發一連串貪污醜聞，包括總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長請辭事件，另外，讓能源部門受到重創的1億美元疑似回扣案，主謀據傳是總統的私人朋友。就在此時，烏克蘭國家肅貪局（NABU）27日表示，疑有部分國會議員涉入貪腐案，肅貪人員27日突襲國會辦公室調查，但遭到安全部門意圖阻止。

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

國內反貪風暴與安全部門摩擦浮上檯面之際，烏克蘭總統澤倫斯基人正在美國磋商俄烏和平方案，這次肅貪行動再次讓烏克蘭貪腐問題成為國際輿論關注焦點，外界不免質疑是否為談判添變數。

中央社報導，烏克蘭國家安全局（State Security Department）稍後在臉書表示，肅貪人員最終獲准進入戒備森嚴的國會大樓。

國家肅貪局：「肅貪局與肅貪專責檢察署 （SAPO）經過臥底行動，起出一個組織化的犯罪集團，其中包括現任議員在內。」肅貪局又說：「在對烏克蘭國會相關委員會的調查行動中，國家安全局人員阻撓肅貪局執行任務。」

另據媒體報導， NABU 於 27 日發布公開聲明，宣稱該機構在與 SAPO 合作進行的臥底行動中，確認了一個包含現任國會議員在內的「組織犯罪集團」，並在當日針對議會辦公室發起突襲調查。然而，反腐敗機構的官員卻一度在議會大樓遭到國家安全部門官員干擾，調查行動也因此受阻。

聲明指出，該「組織犯罪集團」成員包括多名現任國會議員，涉嫌收受賄賂，以換取投票支持特定議案。檢方正評估多起投票案的潛在非法利益，但目前尚未公布議員身分和具體金額。

旺報報導，NABU在2014年「廣場革命」後成立，最初除了總統不受其他司法機關管轄，被視為烏克蘭反腐體系的核心支柱。分析指出，由於烏克蘭戰時經濟與國際援助高度依賴他國信任，貪汙案件已經顯著影響國內政情穩定和外交籌碼，也讓烏克蘭加入歐盟的進度倒退一大步。

烏克蘭 澤倫斯基 投票

