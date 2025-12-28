俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭26日在莫斯科主持2027年至2036年國家軍備草案會議。（美聯社）
英國廣播公司（BBC）報導，俄烏戰爭與西方制裁未歇，俄羅斯億萬富豪卻不減反增。富比世統計顯示，2025年俄國億萬富豪增至140人創新高，合計資產5800億美元，距離戰前一年水準僅差30億美元。俄國總統普亭掌權25年來，莫斯科寡頭仍坐擁巨額財富，政治影響力卻幾乎被剝奪，西方制裁也未能將超級富豪推向反對陣營，反而選擇噤聲配合，為什麼？

蘇聯解體後，部分俄國人接手原本由國家掌控的巨型企業，並把握新興資本主義的機會迅速致富；在政治動盪的年代，這些財富也轉化為實質影響力，形成寡頭階層。BBC指出，寡頭曾能左右權力核心運作，並以昔日重量級寡頭比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）為例：他曾宣稱策畫普亭於2000年登上總統大位，後又在2012年公開為此懺悔；約1年後，他在流亡英國期間死於可疑情況。BBC形容，至此俄羅斯寡頭政治已走向終結。

事實上，俄烏戰初期，俄國富豪確實遭重創。富比世指出，俄國億萬富豪在2022年4月榜單上較前一年從117人降至83人，合計損失2630億美元、平均財富縮水約27%。但其後俄羅斯走向戰爭經濟，2023年與2024年因戰爭支出帶動經濟年增逾4%，不少富豪也在新體制下回穩甚至受益。

富比世財富團隊的副主編托尼尼（Giacomo Tognini）說，2024年俄國逾半億萬富豪若不是在軍方供應鏈扮演某種角色，就是從入侵行動中受益；即使未直接涉入，在俄國經營企業也很難不與政府維持關係。

BBC指出，普亭對富豪採取「胡蘿蔔與大棒」並行：一方面讓忠誠者分享利益，另一方面持續懲罰不願配合者。

石油大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）在2001年成立親民主組織後入獄10年，至今仍被視為警示案例。

2022年，當時俄國第2大銀行「丁科夫銀行」（Tinkoff Bank）創辦人兼億萬富豪丁科夫（Oleg Tinkov）發文批評俄烏戰爭，隔日克里姆林宮接觸銀行高層，告知若不切斷與丁科夫所有關係，銀行將被收歸國有。

「我無法談價格……就像人質一樣，人家給什麼就拿什麼。」丁科夫事後向紐約時報憶述。一周內，丁科夫銀行以僅約真實價值的3%售出，買方與俄國金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）有關。丁科夫最終失去約90億美元身家，並放棄俄國公民身分，離開祖國。

報導提到，2022年2月24日俄國全面入侵烏克蘭後數小時，普亭在克宮召集俄國最富有的一批37人，他們「臉色蒼白、睡眠不足」，即使明知財富將遭重挫，也幾乎無從反對。普亭當時對他們說，希望在「新條件下」仍能同樣有效合作。

但是為何西方制裁未能促成俄國富豪倒戈？歐洲政策分析中心（CEPA）的科里安德爾（Alexander Kolyandr）直言，制裁凍結帳戶、扣押資產，反而讓富豪「沒有清楚的計畫和方法跳船」，等同協助普亭動員富豪與資產，以支撐戰爭經濟。

再者，外國企業在俄國侵烏後大舉撤離，留下的資產真空由親克宮人士迅速填補，得以低價買進高獲利資產。

卡內基俄羅斯歐亞中心普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）指出，這種情況催生出一支新的「有影響力、且積極表態效忠的隊伍」。這些人的未來利益，取決於俄國與西方持續對抗；他們最害怕的則是原本的資產持有人回來把資產收回。托尼尼說，僅2024年就有11名俄國商人因接手外企撤出後留下的高獲利資產，而躍升為億萬富豪。

整體而言，普亭即使面對戰爭與西方制裁，仍能牢牢掌控俄國商界與權力圈的關鍵人物；而在某些方面，制裁與戰爭反而讓這些人更難脫身、利益更被綁在克宮身上，使普亭的掌控更穩。

