我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

北韓機關報「勞動新聞」 南韓放寬管制

編譯張佑生／綜合27日電
●●●上網不用 北韓市民在平壤地鐵站，閱讀勞動新聞。（美聯社資料照片）
●●●上網不用 北韓市民在平壤地鐵站，閱讀勞動新聞。（美聯社資料照片）

南韓中央日報報導，南韓民眾將可更容易接觸閱讀北韓勞動黨的機關報《勞動新聞》。

南韓政府26日召開由國情院、統一部等相關部處參與的「特殊資料監督部處協議體」，確認將以往分類為「特殊資料」的《勞動新聞》改為「一般資料」的方案，獲得部處間的共識。

政府計劃於下周初，向相關監督機構和資料處理機構發送公文書等，完成必要的行政程序，將《勞動新聞》改為「一般資料」。

此次措施是南韓總統李在明於19日在統一部業務計畫報告中指出「難道把國民當成會被宣傳・煽動牽著鼻子走的對象嗎？」並批評北韓資料瀏覽封鎖問題後，推動國民接觸權擴大的延續。

目前，《勞動新聞》因被分類為「特殊資料」，僅能在統一部北朝鮮資料中心等有限場所，經過記載瀏覽者身分和目的的手續後才能閱覽。這是因為其內容包含讚揚・宣傳反國家團體活動的緣故。

台灣在戒嚴年代，有關對岸的報章雜誌，也僅限於國安機關或是政戰學校、東亞所等少數單位可以接觸。

若改為「一般資料」，《勞動新聞》將如同一般刊行物一樣，能更自由地閱覽。不過，此次措施僅限紙本報紙，《勞動新聞》的網路網站連接仍將持續封鎖。南韓一般民眾目前無法日常收到《勞動新聞》的紙本報紙，因為北韓報紙不進行跨境商業銷售或訂閱服務。

南韓政府依據《資訊通信網法》，封鎖了包括《勞動新聞》在內約60個北韓網站。該法規定，對於執行《國家保安法》禁止行為的內容資訊，經廣播媒體通信審議委員會審議後，可封鎖網站連結。

南韓 北韓 李在明

上一則

政變後首大選被斥「固權」騙局 緬軍政府：國際意見不重要

下一則

明年7月起 日本出境稅漲3倍增至19美元

延伸閱讀

南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？

南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光
「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈
李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰

李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測