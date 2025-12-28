政變後首大選被斥「固權」騙局 緬軍政府：國際意見不重要

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
緬甸28日起將展開分三回投票的大選，是自2021年軍方政變引發內戰以來首次。（歐新社）
緬甸軍政府自2021年發動政變以來，將於28日展開首次全國選舉，投票程序預計持續至下月底，分三個階段進行，以產生國會多數席次及地方議會成員。不過，該次選舉的合法性與代表性廣受質疑。投票範圍僅限於軍方實際控制的地區，外界普遍預期親軍方的聯邦鞏固與發展黨（USDP）將在選舉中取得優勢。

軍政府和反軍方陣營分別威脅選民參與或杯葛投票，有選民坦言感到脅迫及惶恐。專家和緬甸民眾批評軍政府利用選舉自行包裝成合法文人統治，實際上尋求永續掌權。聯合國及多個其他國家批評這次緬甸大選是場「騙局」。當地居民也表示，這次選舉競選活動熱度遠不如以往。

路透報導，自2021年軍方指控前一年的大選出現舞弊發動政變，推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸陷入全國性衝突。

緬甸軍政府發言人本月聲言大選是「為緬甸民眾舉行」，指「國際社會滿意與否無關重要」。然而，聯合國、西方政府及人權團體一致批評，這次投票只是軍方透過政治代理人鞏固統治的做法。

仰光部分地區將在28日投票，3名居民表示，他們記得過去選舉活動熱絡，包括造勢集會、熱鬧遊行與大型群眾活動。

一名匿名的仰光居民說：「這次選舉的候選人幾乎沒出現在街頭，我只在馬路上看到他們的看板。」10年前，緬甸自2011年結束半世紀軍事統治後迎來第2次大選，街頭隨處可見象徵翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）紅色旗幟與看板，氣氛十分熱烈。

軍方主導的政府在28日舉行的首輪投票後，還會在明年1月11日與1月25日再舉行兩輪投票，涵蓋全國330個鄉鎮中的265個。投票計票及結果公布時間目前尚未宣布。

