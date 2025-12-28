以色列承認索馬利蘭獨立 美暫不跟進 歐盟、非洲多國反對

索馬利蘭人2024年5月在首都慶祝獨立33周年遊行中，揮舞著國旗。（路透資料照片）

以色列 26日成為全球第一個承認非洲之角爭議地區索馬利蘭（Somaliland）主權獨立的國家，美國總統川普 接受「紐約郵報」訪問時表示，美國暫時不會跟進，他還需要進一步「研究」。索馬利亞外交部發出聲明警告，以色列此舉是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。多個國家也譴責以色列的決定。

索馬利亞和非洲聯盟（African Union）對此表示強烈不滿，斥破壞索馬利蘭的主權及領土完整。中央社引述法新社報導，歐盟27日強調，索馬利亞的主權應受尊重，並呼籲進行對話。美聯社報導，20多個主要位於中東和非洲的國家27日攜手伊斯蘭合作組織，發布聯合聲明表態反對以色列承認索馬利蘭。活躍於索馬利亞的叛亂組織「青年黨」也矢言要對抗以方利用索馬里蘭。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。以色列總理內唐亞胡 辦公室表示，內唐亞胡宣告承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家，符合「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）精神。亞伯拉罕協議是指川普首次執政時居中斡旋，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的協議。

內唐亞胡在與索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）視訊通話中慶祝這項外交突破時說，他將向川普轉達阿布杜拉希期望加入亞伯拉罕協議。內唐亞胡預計29日在美國會晤川普。

不過據紐約郵報報導，川普表示他不受影響，預計與內唐亞胡的會談將優先聚焦加薩走廊（Gaza Strip）議題。

對於索馬利蘭表態願意加入亞伯拉罕協議，以及願意提供土地讓美國在紅海口附近設立海軍基地，川普都顯得不為所動，「我們會研究此事」。

分析人士認為，以色列承認索馬利蘭的背後具有戰略考量。以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）上月報告說：「以色列基於多重戰略考量在紅海地區需要盟友，其中包括未來可能對青年運動（Houthis）採取行動。」青年運動是獲得伊朗支持的葉門叛軍。