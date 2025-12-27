南韓前總統尹錫悅內亂案 遭求刑10年

我的頻道

編譯張佑生、茅毅／綜合26日電
南韓前總統尹錫悅因涉嫌妨害公務等罪名，26日被檢方求刑十年。首爾車站內的電視當天直播他出庭。(美聯社)
南韓內亂案特別檢察組26日在首爾中央地方法院刑事第35庭的結辯中，以妨礙公務、拒捕、濫權等罪名對前總統尹錫悅求處十年有期徒刑。6月啟動調查的特檢組，嚴詞批評他自私自利的犯行嚴重損害國家司法秩序，也辜負因信任他而選他為總統的人民。

主控官趙垠奭強調，尹錫悅將國家機關私有化，以掩蓋自身的行為，嚴重破壞法治秩序，為了防止權力濫用重演，必須追究責任。求刑十年包括阻撓逮捕判五年；侵害國務總理與部會首長等國務會議成員（國務委員）權限，以及散布虛假訊息和銷毀加密通訊紀錄判三年；偽造戒嚴宣告文件判兩年。

尹錫悅4月4日因憲法法院宣告對他的彈劾案成立而提前下台，他已被起訴七起刑事案件，上述案件預定明年1月16日宣判。七起案件中的重頭戲為「緊急戒嚴內亂首謀案」，有望明年1月初結辯、一審於2月宣判。

檢方主張，尹錫悅身為總統，應該是法治秩序的守護者，卻利用職權阻撓調查，甚至散布「未破壞憲政秩序」的虛假說法給外媒，嚴重損害人民信任。

檢方強調，總統一切權力來自人民，應受憲法制衡，尹錫悅相關行為背離民主原則。尹錫悅則主張，應待緊急戒嚴內亂首謀案判決後，再處理本案，但被審判長白大鉉以不影響本案審理為由駁回。本案將維持既定進度，在明年1月18日尹錫悅的羈押期屆滿前兩天宣判。

尹錫悅穿深藍色西裝出庭，面色凝重地全程聽取檢方的求刑意見。

26日結辯後，尹錫悅任內涉嫌以總統警護處人員，妨害公調處對他執行逮捕令的一審審理全部告一段落。檢方指出，他將警護處所屬的公務員「私兵化」，有組織地阻止逮捕令執行，如此行為前所未聞，因此求處比量刑標準更重的五年徒刑。

這是尹錫悅被起訴案件中最快結案的一起，也是他所涉七起刑案中的首度量刑。尹錫悅涉嫌去年12月3日非常戒嚴等相關其他一審審判預計明年1至2月結束。

