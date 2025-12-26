泰軍拆印度教神像 印度、柬埔寨憤慨 曼谷1理由辯稱

我的頻道

編譯中心／綜合25日電
泰國軍方在泰國與柬埔寨交界邊境拆除印度教神像，引發爭議。（取材自Ｘ平台）
泰柬兩國部隊爆發超過兩周軍事衝突，泰國25日為軍方在泰國與柬埔寨交界邊境拆除印度教神像一事辯護，表示這項行動是為了加強對爭議邊界地區的管控。谷歌地圖搜尋顯示，該雕像位置距離邊界約400公尺，位於柬埔寨一側。

中央社引述法新社報導，柬埔寨官員對印度教神祇毗濕奴（Vishnu）雕像被拆除表示憤怒。普里維希省（Preah Vihear）發言人表示，該雕像2014年設置在柬埔寨領土，並於22日被拆除。

毗濕奴是印度教三大主神之一，負責「守護」宇宙與生命，性格溫和，常以不同化身降世拯救世界，是信徒重要的崇拜對象。

印度為印度教人口占多數的國家，其外交部昨天表示：「這類不敬行為傷害了全球信徒的感情，不應發生。」

但泰國政府今天強調，雕像的拆除「與安全考量及地區管理有關，並非要對任何宗教或信仰表達不敬」。

泰國政府並補充：「該結構本身與任何宗教無關，只是在泰國與柬埔寨交界邊境的一處地點做為裝飾用途。」

曼谷方面另發表聲明稱，該雕像「並非在作為已登記或官方認可的宗教場所設置」。

泰國政府表示：「更重要的是，這次拆除的目的是為了強化對該地區的有效管控。」

對於因相關畫面流傳而引發的誤解，泰國方面「對因此產生任何不安表達誠摯遺憾」。

一段用挖土機拆除毗濕奴雕像的畫面近日在泰國社群媒體上廣泛流傳。法新社已核實並證實該影片是在具爭議的安賽（An Ses）地區附近拍攝。

根據官方統計，泰柬間長期存在的邊界衝突本月再度升溫，造成泰國方面23人死亡，幾乎全為軍人，柬埔寨則有21名平民喪生。

雙方互指對方挑起新一輪衝突，並指責對方攻擊平民。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日對媒體表示：「一座被毀壞的雕像，無法與士兵的生命或肢體相比。」

