我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

教宗主持就任後首場聖誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

中央社／梵蒂岡24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅馬天主教教宗良十四世。（美聯社）
羅馬天主教教宗良十四世。（美聯社）

羅馬天主教教宗良十四世今天主持任內首場聖誕彌撒，儀式開始前，他先以一貫非正式的親民風格，在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向數以千計信徒致意。

在彌撒講道中，良十四世（Pope Leo XIV）表示，聖誕節是「信仰、仁愛和希望」的節日，並批評「扭曲的經濟體系」，「導致我們把人類當作單純的商品來對待」。

主持彌撒之前，他在聖伯多祿大教堂前發表講話，向信眾送上聖誕祝福，並感謝儘管天氣下雨，仍透過戶外銀幕觀看彌撒直播的信徒。

他對約5000名群眾說道：「聖伯多祿大教堂雖然很大，但遺憾的是，它還不足以容納你們所有人。」

這位來自美國的教宗，展現出比其富有魅力的前任教宗方濟各更低調溫和的風格。

方濟各已於4月21日辭世。

出席彌撒的包括教會高層、外交使節，以及約6000名信徒。

良十四世的講道內容極具宗教色彩，沒有直接提及當前國際時事。

這位70歲教宗主持的彌撒，時間排得比過去方濟各時晚一些。當時年事已高的方濟各通常於格林威治時間18時30分左右舉行聖誕彌撒。

另一項改變是，良十四世將於明天聖誕節當天再舉行一場彌撒，恢復已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）時期（1978–2005）的傳統。

之後，他將於格林威治時間11時，在大教堂陽台發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）降福文告，通常教宗會在這篇文告中提及全球衝突並呼籲和平。

教宗 方濟各 良十四世

上一則

日媒：因應高市「台灣有事」 中官方指示赴日客砍至6成

下一則

「東京大學小姐」冠軍涉炫富、歧視挨批 校方急切割

延伸閱讀

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
紐約戴克高地聖誕燈光秀奪人眼球 氣溫極低但不虛此行

紐約戴克高地聖誕燈光秀奪人眼球 氣溫極低但不虛此行
德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠
交換禮物、祝賀影片、聖誕倒數... 這些App搞定過節儀式感

交換禮物、祝賀影片、聖誕倒數... 這些App搞定過節儀式感

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列