暖冬雪荒 瑞士白色聖誕機率僅3成 逾半滑雪道關了

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

編譯中心╱綜合22日電
冬季運動是瑞士觀光的重要收入，全世界的滑雪客飛往瑞士滑雪。為孩童開辦的滑雪課也是收入的重要來源。(中央社)
瑞士多個滑雪區面臨罕見的暖冬衝擊，低海拔無雪，高海拔雪場的雪量過少，只能盡量集中維持雪道，著名雪區更有過半雪道關閉。氣象預測顯示，聖誕前全境降雪機率偏低，白色聖誕機率僅約30%。

根據瑞士雪崩研究所最新數據，高海拔山區的伯恩高地、瓦萊州與格勞賓登等地，今年降雪約為往年一半或三分之一。因雪量不足，高海拔地區有過半滑雪道關閉，低海拔地區則是雪場完全不開放。

瑞士廣播電視台報導，位於海拔1500公尺的伯恩高地知名亞薩坡雪場，目前僅覆蓋一層薄雪，瓦萊州、格勞賓登以及中部瑞士等主要雪區，目前有60%的雪道關閉，纜車與滑雪設施也僅有一半運作。多數滑雪場只能開放人工造雪的雪道，依賴天然降雪的雪道則僅剩零星幾條。

亞薩坡雪場管理者盧比（Rudolf Rubi）表示，近期氣溫偏高，夜間溫度不夠低到能啟動造雪機，造成人工造雪停擺，今年若無人工造雪，雪場幾乎無法營運。他說，只能期盼接下來幾晚氣溫下降，讓部分區域能補足雪量，使雪道維持在可滑行的狀態。

根據瑞士氣象局預測，即使氣溫下降，但多數地區天氣乾燥，聖誕假期前瑞士全境幾乎不會迎來新雪。目前積雪超過1公尺的地區僅有少數，如瓦萊州勞合坡（Lauchernalp）約有130公分。

氣象局預測，最有可能在聖誕前降雪的是瑞士南部，整體而言，瑞士出現白色聖誕的機率僅約30%。

熱愛滑雪的瑞士民眾鮑曼（Hans Baumann）表示，聖誕假期雪少確實有些可惜。雖然海拔2500公尺以上的雪場仍有積雪，一定能滑雪，但必定會吸引更多人，光是排隊搭纜車就可能耗費大量時間，讓興致大減。他說，若雪況不佳，改去高山健行也是不錯的選擇。

一般來說，瑞士瓦萊州11月即會迎來大雪，山頭雪白。但今年雪量甚少，11月無雪，山...
一般來說，瑞士瓦萊州11月即會迎來大雪，山頭雪白。但今年雪量甚少，11月無雪，山頭秋意濃厚，完全沒有入冬的氣氛。圖為瓦萊州雪場纜車站周邊11月狀況。(中央社)

瑞士 暖冬

