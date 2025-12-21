我的頻道

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

中央社／雪梨21日即時報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日表示，兩名槍手在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶活動中開槍、造成15人死亡後，他已下令對警政與情報單位展開全面檢討。

一對父子被控12月14日在人潮聚集的光明節（Hanukkah）慶祝活動中掃射群眾，據稱其動機受到「伊斯蘭國（Islamic State）意識形態」啟發。

艾班尼斯表示，政府將檢視警方與情報單位是否具備足夠的權力、組織架構與資訊共享機制，「以確保澳洲民眾安全」。

他說：「上周日這起受伊斯蘭國啟發的暴行，凸顯我國安全環境正迅速變化。」

「我們的安全機構必須處於最佳狀態，才能做出回應。」

50歲的槍手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍為印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），在邦代攻擊事件中遭警方擊斃。

他24歲的兒子納維德（Naveed）為澳洲出生公民，事件中倖存，目前在警方戒護下住院治療，並面臨包括恐怖主義與15項謀殺罪在內的多項指控。

根據澳洲當局說法，納維德2019年曾因可能激進化而遭澳洲安全情報組織（ASIO）調查，但當時被認定不構成威脅。

其父也在該次審查中接受情報單位詢問，但仍成功取得槍枝執照，合法擁有6把步槍。

這起大規模槍擊事件後，艾班尼斯表示，澳洲情報體系確實存在「實質問題」。

他對澳洲廣播公司（ABC）表示：「我們必須仔細檢視整個系統如何運作，也必須回頭檢討2019年對此人的調查過程，以及當時所做出的評估。」

