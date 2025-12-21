我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

德61歲男多次下藥性侵妻還錄影上網 法院判囚8年半

編譯周辰陽／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

法國亞維儂2024年發生一起震驚整個社會的案件，72歲男子畢立可（Dominique Pelicot）承認近10年間下藥迷昏72歲妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot），並邀請上網認識的至少50名男子對她性侵。德國日前也出現類似案件，一名男子因多次下藥性侵妻子，並將施暴過程拍成影片上傳網路，遭法院判處8年6個月徒刑。

天空新聞與BBC報導，德國亞琛（Aachen）的地區法院判決，依隱私法僅披露為費南多（Fernando P）的61歲被告，因加重性侵、重傷害以及錄製並散布妻子私密影像上網而違反個人隱私等罪名，判處8年6個月有期徒刑。

法院發言人指出：「被告於2018年至2024年間，多次在前住所對妻子下藥後性侵，並被控將這些行為的影片上傳至聊天群組與網路平台，使其可供其他使用者觀看。」

雖然法官在公開庭宣讀判決，但為保護受害者隱私，案件審理過程大多採閉門進行。受害者的律師塞爾瓦蒂（Nicole Servaty）受訪表示，法院以高度謹慎的態度處理此案，並強調當事人「在這次審理中確實有發聲的機會」。

德國媒體指出，此案與畢立可案有相似之處。德國聯邦刑事警察局（BKA）則表示，遭到下藥後性侵的受害者「幾乎全是女性」，而這類犯罪「通常是透過利用信任關係」發生，包括婚姻、伴侶關係、家庭成員或親密熟人。

德國

上一則

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

下一則

疑數度騷擾資淺女職員 英暢銷童書作家遭出版社解約

延伸閱讀

記者會失控變調…女子當眾衝上台「自稱遭孫生性侵」

記者會失控變調…女子當眾衝上台「自稱遭孫生性侵」
德國驚傳丈夫下藥性侵妻子還錄影上網 法院判囚8年半

德國驚傳丈夫下藥性侵妻子還錄影上網 法院判囚8年半
弱智女遭4人性侵懷孕 父討說法遇害 湘高院維持死刑判決

弱智女遭4人性侵懷孕 父討說法遇害 湘高院維持死刑判決
趁他倆酒醉 男大生性侵室友女友 遭判3年2月

趁他倆酒醉 男大生性侵室友女友 遭判3年2月

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡