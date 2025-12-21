德61歲男多次下藥性侵妻還錄影上網 法院判囚8年半

法國亞維儂2024年發生一起震驚整個社會的案件，72歲男子畢立可（Dominique Pelicot）承認近10年間下藥迷昏72歲妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot），並邀請上網認識的至少50名男子對她性侵。德國 日前也出現類似案件，一名男子因多次下藥性侵妻子，並將施暴過程拍成影片上傳網路，遭法院判處8年6個月徒刑。

天空新聞與BBC報導，德國亞琛（Aachen）的地區法院判決，依隱私法僅披露為費南多（Fernando P）的61歲被告，因加重性侵、重傷害以及錄製並散布妻子私密影像上網而違反個人隱私等罪名，判處8年6個月有期徒刑。

法院發言人指出：「被告於2018年至2024年間，多次在前住所對妻子下藥後性侵，並被控將這些行為的影片上傳至聊天群組與網路平台，使其可供其他使用者觀看。」

雖然法官在公開庭宣讀判決，但為保護受害者隱私，案件審理過程大多採閉門進行。受害者的律師塞爾瓦蒂（Nicole Servaty）受訪表示，法院以高度謹慎的態度處理此案，並強調當事人「在這次審理中確實有發聲的機會」。

德國媒體指出，此案與畢立可案有相似之處。德國聯邦刑事警察局（BKA）則表示，遭到下藥後性侵的受害者「幾乎全是女性」，而這類犯罪「通常是透過利用信任關係」發生，包括婚姻、伴侶關係、家庭成員或親密熟人。