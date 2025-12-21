指要求「不成比例」巴黎法院拒封網 Shein躲過停運

我的頻道

編譯中心／綜合20日電
中資超快時尚電商平台Shein先前在法國被指控販售違法商品，很快就將爭議性商品下架。法國政府希望暫時封鎖Shein網站3個月，但巴黎法院裁定此一要求「不成比例」。（路透資料照片）
中資超快時尚電商平台Shein先前在法國被指控販售違法商品，很快就將爭議性商品下架。法國政府希望暫時封鎖Shein網站3個月，但巴黎法院19日裁定此一要求「不成比例」。

這項裁定對政府來說是一次挫敗。法院承認「公共秩序受到嚴重損害」，但也認為這些銷售案例是偶發性質，且平台已下架有問題的商品。

Shein先前被發現販售兒童樣貌的色情玩偶、武器、違禁藥品等爭議性商品。法國政府上月初要求Shein至少應繼續暫停第3方賣家銷售商品，並暫停服飾以外的銷售業務。

法國新聞台報導，Shein辯稱平台已下架爭議性商品。法院表示，全面封鎖Shein平台的做法「不成比例」，對商業自由構成不合理侵犯；法院僅禁止Shein在未實施有效年齡驗證措施的情況下恢復販售色情商品。

法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）稍早說，他期望Shein平台暫停營運，即便法院駁回政府的要求，這場抗爭也將繼續下去，特別是透過捍衛「法國製造的各種產品」。

費加洛報提到，Shein表達「樂見法院做出此一決定」。

不過，Shein相關司法案件尚未結束，巴黎檢方委託未成年人事務辦公室展開刑事調查，調查對象還包括Temu、全球速賣通（AliExpress）、Wish、eBay等平台。

法國國民議會議員維莫黑-馬克（Antoine Vermorel-Marques）和季貝爾（Julien Guibert）發表一份137頁的報告，直指法國和歐盟必須嚴格管控輸入境內的商品。

他們指出，從中國輸入法國的商品在20年內呈爆炸性成長，「原本應送往美國市場的中國出口商品轉向歐洲，導致歐陸變成中國工業產能過剩的壓力緩衝途徑」。

今年10月，法國消費者聯盟（UFC Que Choisir）調查Shein、Temu販售的充電器和玩具，發現近7成商品不符歐盟規定，甚至有57%危及消費者健康。

