經濟學人揭曉2025年度國家 非美中、不在北歐 獲選理由曝光

編譯梁采蘩／即時報導
2024年12月，敘利亞民眾於黎巴嫩邊境城市慶祝阿塞德政權垮台。(美聯社)
2024年12月,敘利亞民眾於黎巴嫩邊境城市慶祝阿塞德政權垮台。(美聯社)

英國經濟學人每年耶誕節都會選出「年度國家」。該雜誌強調，這並非在選最快樂國家，因為那幾乎總會被北歐國家包辦；這也不是選最具影響力國家，因為那永遠會是超級強權。經濟學人強調，他們在找的是在經濟、政治或其他重要層面上，進步幅度最大的國家，今年由敘利亞擊敗一票競爭對手獲選。

經濟學人透露，列入考慮的國家包括挺住川普霸凌的加拿大；南韓則從去年一場嚴重的民主危機中復原，發動戒嚴失敗的前總統尹錫悅正因叛亂罪名受審。巴西同樣展現如何應對顛覆憲政秩序的暴力企圖，2022年敗選後試圖政變奪權的前總統波索納洛，9月遭法院判處27年徒刑。

阿根廷與敘利亞是今年最強的兩個競爭者，理由則截然不同。

阿根廷總統米雷伊2023年起大刀闊斧推行自由市場改革，試圖讓國家擺脫逾百年的國家主義與停滯。這些改革極為痛苦也難以推行，許多前任都以失敗告終。然而，米雷伊在2025年仍緊握「電鋸」，選民也選擇支持他；美國伸援提供200億美元資金，協助避免金融危機。如今成果相當亮眼：通膨率從2023年的211%降至目前約30%；貧窮率較去年下降21個百分點；預算終於受到控制；披索朝浮動匯率邁進，多數資本管制也已解除。

敘利亞的進步則體現在政治層面。一年多前，該國仍由伊朗與俄羅斯撐腰的獨裁者阿塞德統治，監獄關滿政治犯，異議者遭酷刑或處死。13年內戰奪走逾50萬條人命，政府軍對平民濫用化學武器與桶裝炸彈，超過600萬人流離失所。

2024年12月初，反抗軍奪權，阿塞德被迫出逃。外界原本擔心新總統夏拉會建立嚴酷的伊斯蘭神權體制，但事實並非如此：女性不須遮蔽面容或只能待在家，娛樂活動與酒精依然合法。夏拉帶來一連串正向驚喜，維持國家整合，並與美國及波灣國家建立良好關係；隨著西方制裁鬆綁，經濟也開始復甦。

儘管前景仍有變數，但2025年的敘利亞，已比2024年更加快樂和平，不再充斥恐懼。儘管生活仍不輕鬆，但對多數人而言已大致回歸正常，人民也用腳投票，約300萬名敘利亞人選擇返鄉。經濟學人的2025年度國家，也因此選擇敘利亞。

