2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次

編譯盧思綸／綜合17日電
日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」公布「2025年世界城市實力排行榜」，倫敦連續14年蟬聯冠軍。(路透)
日本經濟新聞報導，日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）17日公布公布「2025年世界城市實力排行榜」，倫敦連續14年蟬聯冠軍，東京超車紐約榮登第二名，新加坡、首爾與上海等亞洲城市也打進前10名。台北排在第24名，尤其環境表現特別亮眼，此項指標從去年第20名一舉進步到第二名，整體勝過洛杉磯（25）、多倫多（26）、曼谷（38）與華府（39）等大城市。

榜單根據經濟、研究與開發、文化與交流、居住、環境以及交通便利性等六大領域共72項指標，針對全球48個主要城市進行評估。

報告指出，雖然倫敦整體得分下滑，但仍保住自2012年以來穩坐的冠軍寶座，在文化與交通上排名首位，並在經濟與研究開發領域穩居第二名。

東京自2016年連續九年維持第三名，今年首度進步至第二名，在「夜生活選項」中拿下第一名。排名第三的紐約是這次總分下滑幅度最大的城市，在宜居方面表現較弱，物價水準更是墊底。

這次前10名中一半是亞洲城市，除了日本，還有新加坡（5）、首爾（6）、上海（8）與杜拜（9）；巴黎（4）、阿姆斯特丹（7）與柏林（10）也在前10之列。中國北京與香港分別獲得第12名與第22名。

日本房地產商旗下智庫公布2025年世界城市實力排行，台北獲得第24名，環境表現特別亮眼，從去年第20名一舉進步到第二名。(美聯社)

日本 新加坡 洛杉磯

