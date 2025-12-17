疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月

澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，警方在嫌犯的住所外站崗。(路透)

澳洲 總理艾班尼斯16日表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模槍擊案的一對父子，疑似受到「伊斯蘭國思想」驅使。澳洲與菲律賓當局說，槍手父子檔11月曾赴菲律賓待了一個月，一人持印度 護照入境，另一人是澳洲公民。

50歲的阿克拉姆與他24歲的兒子納維德，14日對邦代海灘上慶祝猶太 節日「光明節」的群眾舉槍掃射，造成15人死亡、42人受傷。阿克拉姆當場被警方擊斃，納維德中槍昏迷。

澳洲當局將此案定調為反猶太恐怖攻擊，但對於更深層的動機，目前尚無太多說明。艾班尼斯說，這對父子犯案前受到激進思想影響，「這起事件是受到伊斯蘭國（IS）思想驅動，導致本案中的大規模殺戮」。

澳洲警方已確認這對父子在案發前一個月，曾一起從雪梨飛往菲律賓。菲律賓當局說，這對父子11月1日入境菲律賓，當時申報最終目的地為菲律賓南部納卯市；後續他們自納卯轉機至馬尼拉，並於11月28日搭機返回雪梨。約兩周後，兩人犯下駭人槍擊案。

澳洲廣播公司（ABC）引述維安消息人士指出，這對父子是去菲律賓接受「軍事化訓練」，另一名資深反恐官員則稱，兩人到菲國南部接受軍事訓練，11月底才返回澳洲。

艾班尼斯也證實，在納維德的車上找到兩枚伊斯蘭國旗幟。目前澳洲當局將此案列為針對猶太社區的恐攻。納維德在恐攻當天重傷入院，目前依然昏迷，他的父親被擊斃。

菲律賓移民局發言人桑多瓦爾說，阿克拉姆是澳洲居民、印度籍人士，持印度護照入境菲律賓，他的兒子納維德在澳洲出生，是澳洲公民。

印度官員說，阿克拉姆1998年就從印度移居澳洲工作，在澳洲結婚，育有一子一女。

路透指出，IS曾在菲律賓南部地區具有一定影響力，但近年來僅以零散、小規模組織形式在南部民答那峨島運作，其勢力已無法與2017年武裝作亂期間相比。2017年5月，IS攻擊菲南馬拉維市，引發超過五個月的圍城戰。