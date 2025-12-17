我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

和平獎得主馬查多遭文學節抵制 原因跟川普有關

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾和平獎得主馬查多11日在挪威奧斯陸格蘭飯店舉行的記者會上發言。(歐新社)
諾貝爾和平獎得主馬查多11日在挪威奧斯陸格蘭飯店舉行的記者會上發言。(歐新社)

哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）將於明年1月舉辦海伊文學藝術節（Hay Festival），但主辦單位邀請委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）出席引發爭議。至少3名作家已宣布退出以示抗議，主因在於馬查多長期支持美國總統川普對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，並曾公開表態贊成美國可能的軍事干預。

衛報報導，哥倫比亞著名作家、著有《癲狂》（Delirio）一書的芮絲垂波（Laura Restrepo）在宣布退出的公開信中，形容馬查多是「美國軍事干預拉丁美洲的積極支持者」。

她進一步指出：「對於像馬查多女士這樣宣揚壓制我們人民，並且破壞我們國家主權之立場和活動的人，不應提供任何發聲舞台，也不該替她安排觀眾。帝國主義干預不是值得辯論的問題，而是應該徹底拒絕。」

另一位哥倫比亞作家卡普托（Giuseppe Caputo）則提及，美國對疑似運毒船隻發動的致命空襲，至今已造成逾90人死亡，其中許多人就命喪於與卡塔赫納相鄰的同一片加勒比海域。

他在社群媒體發文寫道：「在帝國主義暴力持續升高的嚴峻時刻，我認為，與其參加一場在遭到轟炸的加勒比海岸舉辦，卻仍決定邀請一名將和平獎獻給對這些罪行負有責任的法西斯分子的文學節，不如選擇退出。」

馬查多與拉丁美洲多位極右翼領袖關係密切，包括阿根廷總統米萊與巴西前總統波索納洛。她近日接受CBS專訪時表示，「完全支持」川普對委內瑞拉的策略，並認為必須以武力提高馬杜洛繼續掌權的成本。智利極端保守派政治人物卡斯特（José Antonio Kast）當選下任總統後，馬查多也與其他全球右翼領袖一同表態支持。此次因受邀參加海伊文學藝術節而引發的抵制行動，再度凸顯她在拉丁美洲並不孚眾望。

委內瑞拉 川普 諾貝爾

上一則

川普稱協議9成有共識 願提供烏「類北約」安保 烏仍拒割地

下一則

義大利岩壁發現數千個「恐龍腳印」鄰近2026冬奧場地

延伸閱讀

川普再掐委內瑞拉經濟命脈 分析：馬杜洛政權撐不了幾天

川普再掐委內瑞拉經濟命脈 分析：馬杜洛政權撐不了幾天
川普回鍋白宮 已簽了221道行政命令 超過首任總和

川普回鍋白宮 已簽了221道行政命令 超過首任總和
路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分
川普下令：全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

川普下令：全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友