和平獎得主馬查多遭文學節抵制 原因跟川普有關

諾貝爾和平獎得主馬查多11日在挪威奧斯陸格蘭飯店舉行的記者會上發言。(歐新社)

哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）將於明年1月舉辦海伊文學藝術節（Hay Festival），但主辦單位邀請委內瑞拉 反對派領袖、諾貝爾 和平獎得主馬查多（María Corina Machado）出席引發爭議。至少3名作家已宣布退出以示抗議，主因在於馬查多長期支持美國總統川普 對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，並曾公開表態贊成美國可能的軍事干預。

衛報報導，哥倫比亞著名作家、著有《癲狂》（Delirio）一書的芮絲垂波（Laura Restrepo）在宣布退出的公開信中，形容馬查多是「美國軍事干預拉丁美洲的積極支持者」。

她進一步指出：「對於像馬查多女士這樣宣揚壓制我們人民，並且破壞我們國家主權之立場和活動的人，不應提供任何發聲舞台，也不該替她安排觀眾。帝國主義干預不是值得辯論的問題，而是應該徹底拒絕。」

另一位哥倫比亞作家卡普托（Giuseppe Caputo）則提及，美國對疑似運毒船隻發動的致命空襲，至今已造成逾90人死亡，其中許多人就命喪於與卡塔赫納相鄰的同一片加勒比海域。

他在社群媒體發文寫道：「在帝國主義暴力持續升高的嚴峻時刻，我認為，與其參加一場在遭到轟炸的加勒比海岸舉辦，卻仍決定邀請一名將和平獎獻給對這些罪行負有責任的法西斯分子的文學節，不如選擇退出。」

馬查多與拉丁美洲多位極右翼領袖關係密切，包括阿根廷總統米萊與巴西前總統波索納洛。她近日接受CBS專訪時表示，「完全支持」川普對委內瑞拉的策略，並認為必須以武力提高馬杜洛繼續掌權的成本。智利極端保守派政治人物卡斯特（José Antonio Kast）當選下任總統後，馬查多也與其他全球右翼領袖一同表態支持。此次因受邀參加海伊文學藝術節而引發的抵制行動，再度凸顯她在拉丁美洲並不孚眾望。