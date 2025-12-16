最右翼智利總統 非法移民、凶殺激增 拉美國家「向右轉」

智利聖地牙哥一家報攤上15日擺放著一份「公民報」，報紙封面是贏得智利總統大選的卡斯特照片。(路透)

卡斯特（Jose Antonio Kast）將成為自1970至90年代的皮諾契特以來，最右翼的智利總統；紐約時報日前報導，移民使治安惡化，是拉美社會目前的重大問題，也使該地區出現「向右轉」的趨勢。

卡斯特的意識形態源於保守天主教思想，此次競選喊出嚴打犯罪、驅逐非法移民 、在智利北部邊境修隔離設施等政見，類似美國總統川普。

大選結果不只展現了對執政者的不滿，也反映出社會對暴力犯罪 激增的深層擔憂。這在智利社會造成嚴重心理衝擊，被卡斯特作為這次選戰主打的核心議題。

卡斯特痛批去年智利凶殺案受害者，比2018年增加近五成，引起選民的強烈共鳴。民調 機構益普索近期調查顯示，近三分之二智利民眾視暴力犯罪為頭號隱憂；民眾第二大關切的則是移民問題。

卡斯特也矢言嚴打非法移民。根據智利國家統計局資料數據，境內現有約30萬非法移民，多來自另一南美洲國家委內瑞拉。智利右派政治人物隆蓋拉認為，治安、販毒、失控的非法移民和組織犯罪，是選民當前最關心的重大問題，主導了此次選戰。

智利凶殺案2022年達創新高的1322件，去年雖降至1207件，但仍比2018年高四成三。蓋洛普民調顯示，不到四成的智利民眾覺得晚上外出安全。智利北部的伊基克市市長馬契維洛就提到，當地有人雙手遭反綁頭部中彈或在車內淪為焦屍，殺人焚屍案屢見不鮮，這在以往都難以想像。

有民調顯示，包含智利的至少八個拉美國家，民眾都視治安為頭號議題。秘魯近年犯罪激增，特別是勒索案。許多秘魯民眾支持「治亂世用重典」，即使恐會因此執法過當或殃及無辜。