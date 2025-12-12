我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

全球不平等報告：貧富差距擴大 不到6萬人掌全球財富6%

編譯中心／綜合11日電
「2026全球不平等報告」揭露，僅占全球人口0.001%的不到6萬人，掌控的財富是全人類較貧窮下半層人口的三倍之多。(美聯社)
「2026全球不平等報告」揭露，僅占全球人口0.001%的不到6萬人，掌控的財富是全人類較貧窮下半層人口的三倍之多。(美聯社)

根據一份報告，僅占全球人口0.001%的不到6萬人，所掌控的財富，竟是全人類較貧窮下半層人口的三倍之多，顯示全球貧富差距已達極端，亟需採取行動因應。

「衛報」報導，這份由200名研究人員彙整資料而成的「2026全球不平等報告」（World Inequality Report 2026）發現，所得最高的前10%人口所得超過其餘90%的所得總和，而較貧窮的下半層人口僅取得全球總所得不到10%。

報告指出，全球最富有的前0.001%人口掌握全球財富的比例，自1995年以來的將近4%上升至6%以上，而千萬富翁的財富自1990年代以來，平均每年增長約8%，幾乎是下半層人口的兩倍。

根據報告，全球最富有的10%人口擁有75%的財富，而下半層人口僅擁有2%。

這份報告的主要作者、巴黎經濟學院的葛梅茲-卡瑞拉與團隊寫道：「這導致一個世界由少數人掌握史無前例的財務權力，而數十億人連最基本的經濟穩定都難以獲得。」

報告作者之一、法國著名經濟學家皮凱提表示，不平等「長期以來一直是全球經濟的顯著特徵」，但到了2025年已「達到必須立即關注的程度」。報告強調，如此極端的差距，已對社會與生態系統構成不可持續的壓力。

這份報告每四年與聯合國開發計畫署合作發布，資料來源為全球最大規模的經濟不平等開放資料庫，為國際公共討論的重要依據。

報告指出，機會不平等導致結果不平等。例如歐洲與北美每名兒童的教育支出，比撒哈拉以南非洲高出40倍以上。

報告估計，若對全球不到10萬名的億萬富豪課徵3%全球稅，每年可籌得7500億美元，相當於中低收入國家教育總預算。

報告指出，全球金融體系也導致不平等，因運作方式偏向富裕國家，使其能以低成本借貸並在海外取得高報酬。

報告強調，不平等是可減少的，特別是透過公共教育與醫療投資，以及有效的稅收與再分配政策；然而在許多國家，超級富豪能避開課稅。

低收入 聯合國 南非

上一則

回敬中俄繞飛 美日戰機聯合軍演 B-52轟炸機、F-15伴飛

下一則

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

延伸閱讀

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵
勞動市場疲弱？專家：鮑爾的判斷 可能有損Fed公信力

勞動市場疲弱？專家：鮑爾的判斷 可能有損Fed公信力
五角大廈機密簡報曝光 台海兵推 美恐無力保台

五角大廈機密簡報曝光 台海兵推 美恐無力保台
對抗冬季憂鬱緩解情緒低落 專家教你這幾招

對抗冬季憂鬱緩解情緒低落 專家教你這幾招

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪