泰柬衝突升溫 川普再扮和事佬將親自打電話斡旋

編譯中心／綜合10日電
泰柬衝突升溫，柬埔寨決定退出由泰國主辦的第33屆東南亞運動會；圖為柬埔寨代表團參加運動員入場儀式。(路透)
美國總統川普曾在7月斡旋泰國柬埔寨停火，結束兩國持續五天的戰鬥；但泰柬之間的新一輪交火10日進入第三天，川普表示自己將打電話阻止這場衝突。

路透報導，泰國泰國外交部長希哈薩9日受訪時表示，他認為邊境衝突沒有談判的可能性，並補充指出，目前情勢不利於第三方調解。與此同時，柬埔寨總理洪瑪內一名高級顧問向路透表示，柬埔寨「隨時準備對話」。

川普美東時間9日在賓州造勢活動上發言時，列舉幾場自稱曾協助終止的戰爭，包括巴基斯坦與印度、以色列與伊朗之間的衝突，隨後談到再度爆發的泰柬衝突。他說：「我不想提這個，就說柬埔寨和泰國吧，今天又突然開打，明天我得打一通電話。還有誰能說，我要打一通電話就能阻止兩個非常強大的國家，泰國和柬埔寨的戰爭？」

川普此前曾與泰柬兩國領導人通話，7月時利用貿易談判的籌碼促成了停火，並在自7月戰事後的脆弱休戰中扮演核心角色。不過，希哈薩向路透表示，他不認為應該用關稅威脅來迫使泰國談判。

另外，由於與泰國的邊境衝突持續第三天，柬埔寨10日以安全考量為由，退出在泰國舉行的東南亞運動會（Southeast Asian Games）。柬埔寨國家奧林匹克委員會在致主辦單位的信中表示，這個決定是出於「嚴重關切」及運動員家屬要求，讓他們能返回國內。

泰國與柬埔寨8日爆發衝突，這是兩國今年第二度重大衝突。雙方以猛烈砲火互轟，泰國戰機也發動空襲，導致數十萬人流離失所。官員表示，本周的衝突中至少有14人喪生、88人受傷。

這封日期為12月10日、在10日公開的信件中說：「柬埔寨國家奧林匹克委員會必須撤回全體代表團，並安排他們盡速返國，以確保安全。」柬埔寨東南亞運動會代表隊昨天才剛出席在曼谷舉辦的東南亞運動會開幕式。信中強調，這個決定「並非輕率做出」。

泰柬衝突的核心在於，雙方百年來對法國殖民柬埔寨時期所畫定的陸地邊界各持己見，兩國都宣稱擁有坐落於邊境的幾座神廟。

美國總統川普9日在賓州波科諾山的艾里山賭場度假村發表演講。(路透)
柬埔寨 泰國 川普

丹麥男基因突變捐精 造197孩67罹癌 精子被用於14國

馬查多未能親領諾貝爾和平獎 10幾個小時後冒險抵挪威

