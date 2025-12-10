印度最大航空IndiGo狂砍航班 政府出手下令冬季減班5%

印度新德里國際機場，靛藍航空（IndiGo）工作人員8日正在為滯留在機場的乘客行李和物品貼上標籤，此前該機場發生大規模航班延誤或取消。(路透)

印度 機隊規模最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）過去一周大規模取消航班，引發該國史上最嚴重的空中交通混亂，9日預料有近500個航班取消，印度民航總局（DGCA）已下令將IndiGo的冬季航班削減5%，該公司股價也因為此事而暴跌。

今日印度（India Today）報導，IndiGo 9日取消近500個航班，其中德里和班加羅爾的機場受影響程度最大，各有152個航班、121個航班被取消。

印度時報（Times of India）指出，印度民航總局決定將IndiGo的航班削減5%，消息人士表示，IndiGo已接獲通知，在目前每天約2300個航班營運的情況下，每天會有115個航班被取消，主管機關未來幾天會再視情況，考慮是否讓IndiGo再減5%航班。

印度民航部長納依度8日晚間受訪時表示，政府決定削減IndiGo冬季航班，額度分配給其他航空公司。冬季航班是指10月26日開始實施的班表。納依度也提到，受IndiGo航班大亂影響，有約9000件行李滯留在各地機場，目前已有約6000件送達旅客手上，其餘的會持續運送，直到全部歸還給旅客為止。

納依度8日晚間召開評估現況的會議，並指示高階官員前往各機場檢查航空公司營運狀況，「若發現任何問題，包括旅客反應的情形，都必須立刻著手解決」。

納依度8日也在國會答詢時表示，將會對靛藍採取嚴厲動作，「以為業界立下範例」。他強調，靛藍有足夠時間處理機組員的輪班。

IndiGo表示，該公司12月1日到7日這段時間已安排超過9500個飯店房間，與近1萬輛計程車、巴士，給行程遭耽誤的旅客。

IndiGo航班營運11月開始出現異常，單月取消1232個航班，12月情況雪上加霜，2日起每天都有數百個航班取消，5日航班取消數量達到最高峰，當天有超過1000個航班取消。

這起風波發生的主因是，該公司未能妥善應對有關員工休息的新規定，導致機師人手不足。新規定延長了機師的強制休息期間和減少允許夜間降落的次數。

IndiGo執行長艾伯特在事件延燒期間，曾表示航班之所以大亂，是包括（飛機）輕微技術故障、冬季班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等問題，所造成的一連串負面反應。

彭博資訊報導，靛藍航空8日股價大跌8.7%，寫下2022年2月來最大跌幅，並連跌第七天，市值累積蒸發45億美元。該公司的印度國內市占率高達66%。

雖然靛藍7日表示，預期營運將會在10日前恢復正常，但這起風波已讓一些政界人物和航空專家拉響警報。這場危機引發擔心過度仰賴單一航空公司是否會有風險，以及這家航空公司是否已「大到不能倒」。