泰柬邊境武裝衝突 泰國總理放話「不允許侵犯主權」恐採軍事行動

柬埔寨媒體「Agence Kampuchea Press」8日釋出照片，顯示柬國居民當天在泰柬交火期間前往避難。（美聯社）

泰國 「民族報」8日報導，總理阿努廷當天發表電視演說，表示泰國與柬埔寨兩軍自7日以來在兩國邊境 多個地點發生武裝事件，泰政府一直在各階段密切監控情勢，已命令各安全機構全面整合相關作為，以保護平民並堅守泰國主權。

阿努廷強調，政府將繼續基於國際法與泰國合法自衛權，致力維護國家主權和領土完整。他說，泰國國家安全委員會8日稍早已開會，決議政府將按照該委員會決定採取行動，即泰國將在一切必要情況下，視實際情況執行軍事行動，並在必要時採取額外軍事措施。

阿努廷說，政府對泰軍的能力充滿信心，泰軍在明確的武力使用規則和人道原則下謹慎行事，以保護平民並維護邊境秩序。他還對疏散到臨時避難所的邊境省分居民表示關切，表示已命令所有相關機構盡可能密切照顧，包括住房、安全、食物、飲用水、醫療服務和其他基本福利。

為防止恐慌和錯誤訊息，阿努廷敦促公眾僅透過官方管道獲取最新消息。他指示以泰國國防部 、外交部為負責就所有相關議題做公共溝通的主要機構，政府將與各軍種和安全機構整合資訊，以確保向公眾發布的聲明正確清晰且連貫。

阿努廷說，保護國家和人民的安全是政府和軍隊的最高責任，強調泰國不尋求暴力，也從不是挑起事端或入侵的一方，但絕不允許任何侵犯其主權的行為，將秉持和平安全的原則和人道考量，理性謹慎的行事。