我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全

編譯高詣軒／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約時報6日分析，川普政府上周發布新版國家安全戰略（NSS），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐洲開戰，這使歐洲更要急於討論，究竟是不顧屈辱繼續依賴美國符合歐洲長期利益，還是應面對新現實，增進軍備走向自主。

克里姆林宮發言人佩斯科夫7日表示，這屆美國政府不同於以往，美方這次調整NSS大致符合俄羅斯願景。

紐時說，川普政府輕視歐洲不是祕密，他長期指稱歐洲盟友搭美國便車，不肯為自身安全做足夠付出。如今川普對歐洲的敵意明文成為白宮政策；川普政府4日發布NSS，呼籲歐洲各國承擔自身國防主要責任，還指責歐盟扼殺政治自由等。該文件讓歐洲主流派領袖認清，自己正站在戰略十字路口。

美國撤回對歐洲保護的可能性，如今十分清楚。俄國總統普亭2日還說，若歐洲想要戰爭，俄方隨時做好準備。若干分析家指出，俄國有關歐洲國家的論調，與川普新版NSS有所呼應。

近年歐洲各國已試圖透過增加軍費與加強跨境軍事合作，來擺脫對美國軍力的依賴。部分國家已引進或擴大兵役，德國5日就通過法案，要將軍隊規模擴大將近一半。

但當前現實是，由於缺乏實際軍事整合、關鍵能力和彈藥，歐洲仍嚴重依賴美國。有人認為這勢必要改變；歐盟執委會前主席普羅迪說，歐洲迄今沒有系統性應對做法，希望歐盟能制定使其更強勢的政策，「這不意味要與美國切斷連結，而是要有發言權」。

不過歐洲領袖對上述NSS少有強烈抗議，顯示他們已習慣川普耍脾氣。普羅迪認為，最好的應對就是讓川普發洩完，然後緊抓住川普與美歐同盟。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯6日就做出示範，她回應美國最新NSS時說，美國仍是歐盟最大盟友。

美國喬治城大學國際關係教授、曾任歐巴馬政府國安會歐洲事務主任的凱強說，歐洲領袖明白，忍受川普是更明智做法，或許也是唯一長遠之計。

川普 歐盟 俄羅斯

上一則

金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

下一則

X遭罰1.4億 馬斯克回擊「歐盟應被廢除」 美副卿也說重話

延伸閱讀

哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓

哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓
貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情
川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」
美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人