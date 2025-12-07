奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持

我的頻道

中央社／阿布加7日綜合外電報導

西非國家奈及利亞Channels Television今天報導，政府已經讓上個月在尼日州遭到綁架的其中100名學童成功獲釋。這起事件是該國歷來規模最大的集體綁架案之一。

路透社報導，奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）表示，武裝分子21日襲擊尼日州（Niger State）帕皮里村（Papiri）的寄宿學校聖瑪麗學校（St. Mary's School），擄走303名學童和12名教職員。

事發後，50名學生在數小時內逃脫，因此推估仍有265人遭到挾持。此後再無其他孩童和教職員的下落或狀況更新，其中有些學生年僅6歲。

Channels Television在報導中沒有提供有關遭擄人員如何獲釋的細節。

奈及利亞基督教協會和尼日州政府表示，尚未接獲學童獲釋的正式通知。奈及利亞政府也沒有立即就此評論。

法新社則引述一名聯合國消息人士報導，奈及利亞當局已經成功讓遭綁的其中100名學童獲釋，但是被認為仍遭囚禁的265名學生和教職員還是下落不明。

根據該名聯合國消息人士指出，這100名孩童預計將於明天移交給尼日州政府官員。

消息人士告訴法新社：「他們將於明天交給尼日州政府。」

當地媒體也報導有100名孩童已經獲釋，但並未說明是透過談判還是軍事行動達成，也未交代其餘學生和教職員的處境。

總統發言人戴爾（Sunday Dare）也向法新社證實100名孩童獲釋的消息。

營運這所學校的天主教孔塔戈拉教區（Diocese of Kontagora）主教約翰那（Bulus Yohanna）的發言人阿托里（Daniel Atori）說：「如果屬實，那真是令人振奮的好消息。不過，我們尚未接獲聯邦政府的正式通知。」

