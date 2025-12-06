俄印峰會擴大貿易 國防採購未談妥正式協議 考驗印戰略自主

俄羅斯總統普亭（左）5日在新德里與印度總理莫迪（右）出席印俄貿易論壇會議，普亭預計對印度進行為期兩天的國事訪問。（歐新社）

訪印的俄羅斯 總統普亭 與印度 總理莫迪5日在新德里舉行第23屆俄印峰會。兩人同意，印度除購買俄國石油及武器裝備，今後將擴大並讓俄印雙邊貿易多樣化。

普亭4日飛抵新德里，對印度展開兩天的緊湊國是訪問，東道主莫迪當天罕見親赴機場迎接，5日還在印度總統府前院以21響禮砲的儀式歡迎普亭。

莫迪4日以私人晚宴款待普亭，5日的「普莫會」討論貿易等廣泛議題。會後兩人舉行共同記者會，莫迪形容兩國歷久的夥伴關係為一顆「指路星」。他說，基於對彼此的尊重及深厚信賴，俄印關係至今總是經得起時間考驗。

莫迪還說，與普亭就一項經濟合作計畫達成共識，直到2030年，並在該年之前達到年度雙邊貿易額1000億美元的目標，這將讓雙邊貿易及投資更多樣化、更平衡且更永續。在上個財年，俄印雙邊貿易額為687億美元。

一旁的普亭則意有所指地說，俄國將持續保證提供不間斷的燃料供應。他應是指美國希望印度別再大買俄油的立場，並因此在關稅上制裁印度。普亭並提到俄國正在印度南部坦米爾那都省古丹庫蘭，協助興建全印最大核電廠的計畫。

在俄印峰會後發布的聯合聲明中，兩國領袖強調，在當前複雜、緊張且不確定的地緣政治情勢下，俄印關係依然堅韌以對外部壓力。然而，在能源、國防等外界關注的重要議題上，兩國協商卻沒有太多實質的進展。

在普亭到訪前，印度媒體曾報導，印方有意添購俄製S-400防空飛彈系統，俄羅斯也有意向印方推銷俄製第5代匿蹤戰機蘇愷-57戰機。但根據印度政府5日提供的資料，兩國並未在國防採購上談妥正式協議。

華盛頓郵報及BBC報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘．波斯形容，莫迪必須走「政治鋼索」，既要示意他延續自蘇聯時期以來的俄印關係和對莫斯科的承諾，又沒有疏遠美國總統川普。

波斯還說，藉由歡迎普亭來訪，印度希望發出一個訊息，即「別擔心，我們至今都沒放棄你（普亭），印俄關係的基礎依然牢固」。