韓房價漲太凶買不起 借貸資金炒股創新高 年輕人也瘋迷

編譯葉亭均／綜合5日電
南韓民眾因房價高攀不起，乾脆轉為炒股。一波新的散戶投資人推動韓股Kospi指數今年大漲68%。（美聯社）
南韓民眾因房價高攀不起，乾脆轉為炒股。一波新的散戶投資人推動韓股Kospi指數今年大漲68%。（美聯社）

南韓民眾正以空前步調投入股市，因為房價高攀不起，無力買房，乾脆轉為炒股。這一轉變凸顯出南韓官員無法遏制房價、緩解民眾對購屋能力低落不滿的窘境。

根據南韓金融投資協會數據，截至11月20日，南韓民眾進行槓桿、利用借貸資金投資國內股票的金額跳升至歷史新高的26.8兆韓元（約180億美元）。同時，根據南韓央行數據，民眾海外證券持有量在第3季末也攀升至創紀錄的1.21兆美元。

首爾的房價漲幅甚至超越紐約與東京等火熱市場，民眾購屋能力卻持續惡化。過去十年，首爾房價與勞工收入的比值，在過去十年幾乎翻倍。

南韓政府正試圖改變民眾的行為，鼓勵年年輕人輕人投資股市、遠離火熱的房地產市場。一波新的散戶投資人推動韓股Kospi指數今年大漲68%，在全球主要市場中表現最亮眼。但首爾房價依然毫無降溫跡象，令南韓央行對金融穩定風險保持警覺，同時在面臨美國提高關稅、出口為主經濟承受壓力的情況下，仍維持貨幣政策不變。

南韓民眾空前地湧入股市，凸顯國家財富結構的重大轉變，無疑也是對決策官員的一記警示。當政府努力遏制首爾失控的房價時，年輕人正放棄傳統來的買房夢，轉向股市投資。

散戶熱衷槓桿型商品的風潮已促使南韓監管機構緊縮高風險商品的購買規範，將於12月15日生效。

根據南韓國土交通部資料，2024年首爾家庭平均需將13.9年可支配所得全數存下，才能買得起一間房。相較下，2022年數據顯示，紐約家庭大約需要9.7年。

南韓 房價 央行

