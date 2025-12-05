我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高市早苗圈粉與政治立場無關？專家解釋她變帶貨女王的原因

李四川：Nvidia台灣總部明年動工 約3、4年完工

東京首都直下型地震最新預估 死者減少 停電規模增400萬戶

記者雷光涵／即時報導
日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。(美聯社)
日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。(美聯社)

日本政府預計本月底前公布首都直下型地震最新的災情預估。日本經濟新聞取得的資料顯示，未來若發生規模7的地震，死者數最多1.8萬人、建物全倒與燒毀合計40萬棟，皆少於2013年預估的2.3萬人與61萬棟。不過因人口集中，電力需求增，停電規模是上次的1.3倍。

日經報導最新評估顯示，因都更及強化耐震，發生規模7的地震，預估經濟損失83兆日圓，較12年前的95兆日圓減少。可以留在自己家中避難的人增加，因此避難人數將從720萬減至480萬人；避難所一周內的食物短缺量，從3400萬餐降至1300萬餐。

另一方面，對民生基礎設施的功能，評估更趨悲觀。考量都市人口增加，使電力需求上升，停電戶數從1200萬戶增至1600萬戶，無法使用下水道受影響的人，從150萬人增至200萬人。考慮到首都圈的外國居民與旅客增加，將強化對外國人的支援。

日經指出，新版預估的多數項目，被害規模均較上次縮小，但不代表之前基本計畫的防災對策均順利落實。2015年修定的基本計畫，提出要在2024年度末以前，「大致減半」死者與全倒、燒毀的建築物，但此次未達成減半目標。

地震 日本

上一則

APEC不可缺日本 美學者：北京冷處理高市至2026峰會

下一則

高市早苗圈粉與政治立場無關？專家解釋她變帶貨女王的原因

延伸閱讀

北加收ShakeAlert規模5.9地震警報…原來是史無前例虛驚一場

北加收ShakeAlert規模5.9地震警報…原來是史無前例虛驚一場
東京擬修住宿稅 改依房價課3% 且不設上限

東京擬修住宿稅 改依房價課3% 且不設上限
熊害頻傳…日本保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

熊害頻傳…日本保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失
日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光