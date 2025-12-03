歐盟援烏1628億巨貸 歐洲央行拒擔保 憂達和平協議後無法償還

擔心達成和平協議後無法償還，歐洲央行拒絕擔保歐盟援助烏克蘭的巨貸；圖為烏克蘭頓內茨克州居民，2日無奈地站在被俄羅斯無人機襲擊損壞的公寓大樓附近。(路透)

歐盟 先前打算將俄羅斯央行 被凍結的資產，以貸款 形式提供1400億歐元(約1628億美元)資金援助烏克蘭，主要存放在比利時金融機構「歐洲清算銀行」(Euroclear)；然而英國金融時報2日報導，歐洲央行拒絕為這項貸款提供擔保。

金融時報披露，歐洲央行認為歐盟的提議超出央行權限，如果俄烏和平協議達成，俄羅斯能夠收回獲解凍的資產，歐盟將無法立即償還這筆巨款。由於美國近期推出明顯偏向俄羅斯的和平協議，分析認為，歐洲央行的這個決定，恐怕會讓歐盟未來對烏克蘭的援助更加獨力難支。

俄烏戰爭爆發後，歐盟與七大工業國組織（G7）聯合制裁俄羅斯，凍結俄國價值3000億歐元(約3489億美元)黃金外匯儲備，其中約1950億歐元(約2268億美元)由歐洲清算銀行託管。隨著俄烏衝突持續，許多歐美成員國受國內財政壓力影響，不願再額外撥款援烏，歐盟於是考慮動用凍結的俄羅斯資產，設立價值1400億歐元的歐盟援烏重建貸款，維持對烏援助。

歐盟成員國會為貸款提供國家擔保，確保分擔這筆貸款的還款風險，但歐盟擔憂各國無法在緊急情況下迅速籌集大量現金，報導指出，歐盟官員詢問歐洲央行，能否充當歐洲清算銀行的最後貸款人，避免引發流動性危機，但遭到歐洲央行拒絕。

歐洲央行內部分析認為，歐盟的重建貸款提議，相當於直接向烏克蘭政府提供資金。考慮到歐洲央行需承擔成員國的財政義務，這種在經濟學上被稱為「貨幣融資」的做法，在歐盟被明確禁止。有歐洲央行官員表示，貨幣融資會推高通貨膨脹、損害央行信譽，「這類提議不在考慮範圍內，因為可能違反禁止貨幣融資的歐盟法律」。

事實上，歐盟擬定18日開會磋商援烏重建貸款計畫，比利時先前就表態反對計畫，強調如果俄羅斯收回獲解凍的資產，歐洲清算銀行根本無力立即償還巨款，違約風險極高。比利時首相德韋弗曾直言，該計畫犯下根本性錯誤，呼籲歐盟成員國必須簽署具有法律約束力、無條件、不可撤銷、且按需求分配的連帶擔保協議，分擔償還貸款的風險。

分析指出，美國總統川普近期極力推動俄烏和平協議，比利時等國擔心協議達成後，美國可能取消多項對俄國的經濟制裁，歐盟的對俄制裁也會隨之失效，歐洲清算銀行屆時需立即償還巨額資金，將使歐盟多國面臨沉重負擔。