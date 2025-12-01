我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

路毀通訊斷 泰印馬斯洪災近千人遇難 數百失蹤逾400萬人受災

編譯中心／綜合30日電
印尼、泰國與馬來西亞遭遇豪雨侵襲，引發洪水與土石流災情，(路透)
亞洲南部地區連日遭遇強烈風暴侵襲，引發大規模降雨，泰國印尼、馬來西亞和斯里蘭卡受災嚴重，已有逾940人遇難，另有數百人失蹤，受災人數迄今已超過400萬人。

大公報報導，氣象學家分析，在東南亞肆虐的極端天氣源自兩個活躍天氣系統的相互作用，一個是肆虐菲律賓的颱風「天琴」，另一個是在馬六甲海峽形成的罕見熱帶風暴「塞尼亞爾」。斯里蘭卡的洪災則是由「迪特瓦」引發。科學研究也顯示，氣候變化正在改變風暴模式，使季風更長、更強，極端降雨事件也更為頻繁。

颱風「天琴」目前正向越南方向移動，受其影響，越南已有3人死亡、1人失蹤。

印尼受災嚴重，根據印尼災害管理部門11月30日公布的統計數據，印尼的死亡人數已上升至442人，另有402人失蹤、至少646人受傷。當地約8萬人被迫撤離，部分重災區道路與通信中斷。泰國遭遇「300年一遇」暴雨，截至11月30日，死亡人數已升至170人，南部宋卡府受災最嚴重。馬來西亞亦有3人死亡，仍有數萬人被迫待在避難所。

斯里蘭卡強降雨引發洪災和山泥傾瀉，截至11月30日晚11時，已有至少334人死亡，另有近400人失蹤。斯里蘭卡宣布全國進入緊急狀態，並向國際社會尋求援助，據悉，洪災已摧毀超過1.5萬棟房屋，約7.8萬人被安置在政府安排的臨時避難所。

11月30日，印尼和泰國當局爭分奪秒地清理廢墟，搜尋數百名失蹤人口。截至11月30日，印尼受災最嚴重的蘇門答臘島至少有兩個地區仍無法抵達，至少有數百人被困。據報導，現場洪水已基本消退，但房屋、車輛和農作物仍被厚厚的灰色淤泥覆蓋，道路也被中斷，大片土地被染成一片褐色。

當地有居民表示，洪水水位最高達1米，為了躲避上漲的洪水，只得把全部身家搬到二樓等候救援，但由於道路被中斷，大批居民面臨物資即將耗盡的情況。當局表示，已從雅加達派遣兩艘軍艦運送援助物資。在距離西蘇門答臘首府巴東約100公里的尼亞洛村，有村民表示，當局尚未開始清理道路，也沒有任何外部援助抵達。

據泰國媒體報導，泰國南部災情正從危機階段過渡到災後復原階段。重型機械已部署到受災最嚴重的宋卡府合艾縣，清理淤泥和瓦礫的工作預計將持續至少一周。政府已設立可容納逾4萬人的臨時避難中心。

泰國合艾縣居民安蓬說，水災發生的時候他們根本沒有時間逃生。隨著水位不斷快速上漲，她一家八口只能匆忙逃到建築二樓，最後在桌子、窗框和洗衣機上度過48小時。安蓬在洪水退去後表示，「我們當時滿腦子想的都是活下去。我們只想確保身邊的人都安全。」

氣旋迪特瓦在斯里蘭卡引發洪水和山崩，罹難人數急劇上升至334人，有近400人仍然...
