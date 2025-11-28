全球最多人口城市 雅加達4200萬居冠 亞洲城市前10占9

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
聯合國公布最新報告，依新的統計方式，印尼首都雅加達的人口暴增至4200萬人，超越原先排名第一的日本東京。(歐新社)

聯合國公布最新報告，在統計方法調整後，印尼首都雅加達的人口，從先前估計的1100萬人暴增至4200萬人，相當於加拿大全國人口數，超越原先排名第一的日本東京。

全球知名城市，紐約大約1392萬人，位居第22名；倫敦約1000多萬人是第33名；巴黎有938萬人是第36名。

東京目前約3300萬人，較2018年統計的3700萬下滑，從原本的世界第一退居第三。第二則是孟加拉首都達卡，人口約3700萬，預期在2050年前成為全球最大城市。台灣台北市則以約900多萬人位居全球第39名。整體而言，全球前十大人口城市有九座在亞洲。

聯合國近期發布最新「2025年世界都市化前景」報告，並首次大幅調整衡量都市人口的方式。過去，聯合國的人口估算主要依賴各國提供的官方統計數據，因為不同國家對「城市」的定義差異巨大，有的按行政邊界計算，有的按更廣泛的都市區畫分，導致城市人口數據在國際對比上缺乏可比性。

聯合國改用統一標準重算都市範圍，更能呈現全球都市化的實際情況，許多地方的人口因而大幅改寫。在新方法下，雅加達人口比舊標準多出約3000萬人，一舉從2018年的33名衝上第一，且其實早在2010年就超越東京。

根據報告，目前全球前十大人口城市依序為雅加達、達卡、東京、新德里、上海、廣州、開羅、馬尼拉、加爾各答與首爾。孟買(12)、聖保羅(13)、墨西哥市(15)、北京(16)與大阪(25)則跌出前十大城市之列。在全球前十大城市中，僅首爾與東京預計在2050年前出現人口下降。

台北都會區人口在2000年約為789萬人，2025年最新統計為913.7萬人，位居第39名；預估2050年將下滑至817萬人，跌至54名。

研究發現，全球約8.2億人口中，有45%居住在都市地區，較1950年的比率翻倍。但多數都市人口並非集中在巨型城市，而是分布在成長最快的小型與中型城鎮。

聯合國公布最新報告，依新的統計方式，東京目前約3300萬人，從原本的世界第一退居第三。(路透)

