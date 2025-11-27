德「開放式監獄」無鐵窗可外出 各邦比例不同掀議論

我的頻道

中央社柏林專電
德國傳統封閉式監獄走廊。圖為東德時期關押政治犯的包曾(Bautzen)監獄，現為紀錄冷戰時期東德威權統治的人權紀念館。(中央社)
德國傳統封閉式監獄走廊。圖為東德時期關押政治犯的包曾(Bautzen)監獄，現為紀錄冷戰時期東德威權統治的人權紀念館。(中央社)

德國北萊茵－西發利亞邦「開放式監獄」比例高，引發當地議員質疑，可能吸引受刑人在入獄前刻意搬到該邦，以便在較寬鬆的環境服刑，造成「監獄觀光」（Knast-Tourismus）現象。儘管司法部門否認有此問題，爭議仍掀起德國社會對安全與刑罰理念的辯論。

開放式監獄指的是受刑人白天可外出工作、監內無鐵窗、行動較自由的服刑模式。根據官方統計，全德平均約14%受刑人在開放式監獄服刑，北萊茵—西發利亞邦與柏林比例超過25%，巴伐利亞與圖林根則不到5%，各邦有顯著落差。

北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia，NRW）邦議員裴費爾（Werner Pfeil）日前在邦議會指出，NRW是全德開放式監獄安置數量最高的邦，可能讓部分罪犯在犯罪後變更戶籍，希望在入監時有更高機會被分配到開放式監獄。

2022年，明鏡週刊（Der Spiegel）曾報導一起案例，兩名在漢堡因大規模毒品交易遭判刑的受刑人，在入監前刻意將戶籍遷至柏林，最終得以直接進入柏林開放式監獄服刑，當時漢堡警方批評這個路徑形同為重犯「鋪上紅地毯」。

德國刑事調查員聯盟（BDK）漢堡主席芮奈克（Jan Reinecke）指出，柏林的開放式監獄對重刑犯管理過於寬鬆，抹煞警方長期投入大型毒品犯罪調查的努力，並警告開放式監獄對某些組織犯罪成員而言，是拓展犯罪網的絕佳場所。

面對質疑，NRW司法部門表示，尚未觀察到受刑人為進入開放式監獄而跨邦搬家的情形，並指出雖然2024年有120名受刑人未經許可離開開放式監獄，但這些情況與裴費爾所指的「監獄觀光」並無直接關聯。

格賴夫斯瓦爾德大學（University of Greifswald）犯罪學教授鄧克爾（Frieder Dünkel）認為，討論焦點不應放在是否取消開放式監獄，而應理解開放式制度本身的功能與更生效果。他指出，開放式監獄能幫助受刑人與外界保持連結，有助降低再犯率；相較之下，封閉式監獄容易形成暴力與毒品副文化，反而讓受刑人更難重返社會。

盧訥堡大學（Leuphana University of Lüneburg）法學教授梅利克（Bernd Maelicke）也提醒，真正導致爭議的核心並非開放式監獄本身，而是各邦監獄法在「刑罰目的」上的理念差異。部分邦如NRW將再社會化視為首要任務，因此更積極使用開放式監獄；另一些邦如巴伐利亞則將保護社會安全置於優先，導致開放式監獄比例極低。

理念排序不同，使同樣罪行在不同邦可能面臨截然不同的服刑安排，也容易引發制度不公平的質疑。梅利克認為，若德國能在各邦之間建立較一致的開放式監獄適用與評估標準，將有助降低外界對「監獄觀光」的疑慮，並避免制度被誤用或刻意利用。

除了德國，北歐國家如挪威、丹麥及芬蘭也採用開放式監獄，以降低再犯率與協助罪犯更生作為核心理念。

