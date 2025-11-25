日相高市早苗成「問候魔」G20峰會備妥「打招呼」清單

日本首相高市早苗（左）在南非G20峰會期間，會晤南韓總統李在明（右）。 (歐新社)

日本 新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗 結束20國集團（G20）峰會，24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小時、往返移動超過40小時的子彈般旋風外交中，高市積極穿梭會場間與各國領袖寒暄，被外交官形容是國際場合的「問候魔」。返國後，她將隨即面對首次黨首討論與補充預算案等國政攻防，真正的考驗才正要開始。

高市此行在公布新的物價對策後立即啟程，經新加坡轉機前往南非，並在22日抵達後參加為期兩天的會議活動。為避免過度操勞，她在部分外交場合讓代理官員出席，並於傍晚提前返回飯店休息。高市先前在東協（ASEAN）峰會也採取過類似的短時間往返的安排。

儘管行程緊湊，高市仍把握與各國領袖互動的機會。她在峰會首日便與18位國家及國際組織代表交談，其中包含與義大利總理梅洛尼首次面對面寒暄，兩人以擁抱致意。

有一名外交官透露，他私下形容高市是國際場合的「問候魔」，因為她在上一次國際會議甚至準備了一份「打招呼清單」，逐一向預定的各國領袖致意。

首相周邊人士則解釋，高市就任僅一個月，在國際舞台仍屬新人，因此優先展開問候行程，讓各國領袖先記住她。

然而，返國後的日程同樣緊繃。高市將於26日面對首次黨首討論，接著必須在少數執政的形勢下推動含物價對策的補充預算案。同時，與日本維新會之間協議好的減少國會席次，也需在年底前敲定，被視為上任後的第一個重大政治關卡。

首相周邊人士指出，高市在長途移動期間會利用時間梳理接下來一個月的政治布局，強調真正的考驗在返國之後。

另外，日本讀賣新聞24日公布21日至23日進行的全國民調 ，高市早苗內閣支持度達72%，與10月下旬即時民調的71%幾乎持平，不支持度為17%。高市在就任第2個月仍維持高支持度，與小泉純一郎內閣、第二次安倍內閣等昔日高人氣內閣相當。

根據這項民調，高市主張的財政政策獲得74%受訪者支持，僅17%不認同；至於每名孩童2萬日圓補助、冬季電費與瓦斯費補貼等最新經濟對策，也有63%表示支持，30%持反對意見。

至於可用於採買米食等商品的米券，49%贊成、42%反對，意見呈現拉鋸。整體而言，經濟政策的正面評價是支撐內閣高支持度的主要因素。

在外交方面，56%受訪者肯定高市內閣對中國的立場，29%不認同。高市10月與美國總統川普的會談也獲得77%「正面評價」，遠高於16%「不予肯定」。