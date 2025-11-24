我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

中施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗10月21日在東京首相辦公室舉行記者會時發言。（美聯社）
日本首相高市早苗10月21日在東京首相辦公室舉行記者會時發言。（美聯社）

日本首相高市早苗日前發表關於「台灣有事」談話引起中國強烈反彈。日本時事通信社報導，美國保守派智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）23日受訪，針對高市的言論發表評論，揭露中國真實目的。他說，中國的目的是將日本「芬蘭化」，即迫使日本採取中立政策，而不違背大國意願，並表示日本無須讓步。

溫斯坦受訪時說，高市言論明確指出，一旦台灣發生任何緊急事態，都可能演變成日本國家安全緊急事態，只是陳述事實。他表示，先前歷任日本首相對這個問題採取模糊態度，但高市沒有這麼做。

溫斯坦也解釋中國如此強烈反彈的原因。他指出，自民黨和公明黨執政聯盟終結，意味著中國透過比自民黨更親中的公明黨，對日本在國家安全與憲法相關決策所施加的影響力消失。溫斯坦表示，如今自民黨改與維新會合作，中國正試圖透過施加經濟壓力，動搖自民黨和維新會的聯盟，並藉此警告日本支持台灣將付出代價，從而將日本「芬蘭化」。

溫斯坦被問及日本是否應該讓步。他答道，讓步毫無意義，這是關乎日本安全保障戰略方向、涵蓋甚廣的議題，日本處境不易，但不能退縮。

關於美國政府的態度，溫斯坦說，美國政府應採取的第一步是由國會發表強烈聲明支持日本，再由政府發表聲明，我們有義務支持日本。

對於高市不排除重新評估「無核三原則」的可能性，溫斯坦說，這是項非常有益且必要的討論，日本應該認真考慮所有選項，並與美國協商後做出適當判斷。

日本 高市早苗

上一則

川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文

下一則

南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待

延伸閱讀

升高回應高市層級 王毅稱她「越了不應碰的紅線」、促日盡早改錯

升高回應高市層級 王毅稱她「越了不應碰的紅線」、促日盡早改錯
日中關係惡化 日相早苗民調仍高 支持率逾65％

日中關係惡化 日相早苗民調仍高 支持率逾65％
高市早苗G20峰會發言 中總理李強離席

高市早苗G20峰會發言 中總理李強離席
中日關係緊張 香港暫停與日本官方交流

中日關係緊張 香港暫停與日本官方交流

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台