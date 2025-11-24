中施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

日本首相高市早苗10月21日在東京首相辦公室舉行記者會時發言。（美聯社）

日本 首相高市早苗 日前發表關於「台灣有事」談話引起中國強烈反彈。日本時事通信社報導，美國保守派智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）23日受訪，針對高市的言論發表評論，揭露中國真實目的。他說，中國的目的是將日本「芬蘭化」，即迫使日本採取中立政策，而不違背大國意願，並表示日本無須讓步。

溫斯坦受訪時說，高市言論明確指出，一旦台灣發生任何緊急事態，都可能演變成日本國家安全緊急事態，只是陳述事實。他表示，先前歷任日本首相對這個問題採取模糊態度，但高市沒有這麼做。

溫斯坦也解釋中國如此強烈反彈的原因。他指出，自民黨和公明黨執政聯盟終結，意味著中國透過比自民黨更親中的公明黨，對日本在國家安全與憲法相關決策所施加的影響力消失。溫斯坦表示，如今自民黨改與維新會合作，中國正試圖透過施加經濟壓力，動搖自民黨和維新會的聯盟，並藉此警告日本支持台灣將付出代價，從而將日本「芬蘭化」。

溫斯坦被問及日本是否應該讓步。他答道，讓步毫無意義，這是關乎日本安全保障戰略方向、涵蓋甚廣的議題，日本處境不易，但不能退縮。

關於美國政府的態度，溫斯坦說，美國政府應採取的第一步是由國會發表強烈聲明支持日本，再由政府發表聲明，我們有義務支持日本。

對於高市不排除重新評估「無核三原則」的可能性，溫斯坦說，這是項非常有益且必要的討論，日本應該認真考慮所有選項，並與美國協商後做出適當判斷。