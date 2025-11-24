紅十字會全球裁撤2900職位 衝擊瑞士日內瓦經濟

瑞士日內瓦的紅十字國際委員會（ICRC）總部，攝於11月21日。(歐新社)

紅十字國際委員會（ICRC）近日宣布將削減17%年度預算，計畫縮編全球2900個職位，包括日內瓦總部200個職缺；聯合國兒童基金會（UNICEF）也正將日內瓦近300個職位移往義大利 羅馬，重要國際組織接連縮編，已對日內瓦當地經濟造成衝擊。

日內瓦是許多重要國際組織和非政府組織總部所在地，但包括紅十字國際委員會等組織接連出現縮編裁員 潮。

總部設於日內瓦的世界衛生組織（WHO）也正研擬裁員方案。

瑞士 聯邦外交部本週宣布，自今年起至2029年將投入2.69億瑞士法郎，以維持日內瓦作為全球外交與國際組織的地位。

紅十字國際委員會表示，全球捐助減少與武裝衝突升級，使組織面臨前所未有的財政挑戰。2026年預算將調降，迫使機構重新調整全球人力配置。部分縮編可透過員工退休、員工離職或是遇缺不補來完成，但仍難避免對員工造成影響。最終裁員規模因局勢尚不穩定，目前無法完全預估。

紅十字國際委員會也強調，儘管艱困，組織仍將確保在蘇丹、以色列、被俄羅斯佔領的克里米亞半島、烏克蘭與剛果民主共和國等高風險地區的工作，履行保護平民與實施國際人道法的核心任務。

日內瓦州財政委員馮達奈（Nathalie Fontanet）指出，國際組織職位削減不僅讓民眾面臨失業風險，更直接削弱日內瓦作為國際組織重鎮的吸引力。她表示，國際組織縮編的原因不只是美國的捐款減少，各國軍事支出增加也是減少捐款的原因之一，組織縮編與裁員在預期之中。

馮達奈強調，當地經濟將有明顯衝擊，尤其是原本依賴國際會議的會展業、飯店與餐飲產業均直接對收入下滑有感。為協助國際組織的困境，日內瓦州政府將投入6千萬瑞郎提供支持。