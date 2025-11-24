英國小報6億美元買下每日電訊報 躍右派媒體巨擘

倫敦報攤上的每日電訊報與每日郵報。（美聯社）

英國小報每日郵報（Daily Mail）母公司每日郵報與通用信託集團（DMGT）表示，已與美國和阿布達比合資企業RedBird IMI達成5億英鎊（6.54億美元）交易，將買下擁有170年歷史的英國主要報章每日電訊報（Telegraph），從而創造出英國數一數二大的右翼媒體集團，也可能面臨到監管機關審查。

DMGT表示，這項交易將給予每日電訊報員工「亟需的確定感與信心」，雙方接下來將進入排他性的洽談階段，敲定交易細節，「預期協議將會很快完成」。每日電訊報兩年多前求售來，一直處於未定狀態。這宗交易正值美國Redbird資本合夥公司一周前突然宣布退出收購計畫，一度讓該報未來再添變數。

RedBird IMI是紅鳥資本與阿布達比「國際媒體投資公司」（International Media Investments）的合資企業，雙方於2023年底曾達成收購電訊傳媒集團的協議。

不過，先前的英國保守黨政府以阿布達比有新聞審查紀錄恐影響言論自由為由，火速介入要求再次出售。

然而，交易尚需英國文化大臣南迪（Lisa Nandy）批准。南迪表示，將根據公眾利益及外國勢力媒體合併相關法規，審視每日電訊報新買家。

DMGT表示，計畫 「加速」拓展每日電訊報的國際觸角，尤其聚焦美國市場，並強調每日電訊報將維持編採獨立，不受集團內其他媒體影響。

「每日電訊報」數年前曾遭批評，容許廣告業務影響資訊和新聞呈現，涉及的外國政權包含俄羅斯 和中國。「每日電訊報」曾與英文「中國日報」等中國外宣機構簽有商業合作合約；2017年，「每日電訊報」是少數獲中方准許，報導中共 中央總書記習近平 在黨代表大會宣布政治局常委會新陣容的西方媒體之一。