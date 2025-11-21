我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

加拿大灰熊攻擊師生2人命危 卑詩省政府搜捕

中央社21日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大西部卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區發生熊襲事件，4人在醫院治療。熊示意圖，非新聞事件圖。(路透)
加拿大西部卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區發生熊襲事件，4人在醫院治療。熊示意圖，非新聞事件圖。(路透)

加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。

法新社報導，政府官員表示，昨天發生在加拿大西部卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區的熊襲事件，如今仍有4人在醫院治療。

這頭灰熊襲擊努哈爾克原住民（Nuxalk First Nation）阿克薩爾塔（Acwsalcta）學校多名9歲與10歲兒童，當時他們正在進行戶外活動。

卑詩省保育服務局（BC Conservation Officer Service）范達姆（Kevin Van Damme）督察表示，老師們使用防熊噴霧反擊，「為了保護孩子，他們不惜將自己置於險境」。

范達姆表示，「在我34年工作經驗中，從未見過如此大規模的（熊襲）事件。」

卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。

當局沒有透露住院人員年齡，理由是家屬要求保護隱私。

省政府補充說，另有7人在現場接受治療，但無需住院。

校方在臉書發文表示，由於熊襲事件，學校今天關閉；校方同時讚揚員工在「極其艱難的時刻」，所展現的「勇氣」。

斯庫納（Veronica Schooner）向加拿大新聞社（Canadian Press）表示，她的兒子當時也在被攻擊的人群中，但沒有受傷。

「他說那頭熊離他很近，但牠當時是在追別人。」

范達姆表示，自然資源保護官員已在當地設置陷阱，並詢問目擊者以追蹤這頭熊的蹤跡。

加拿大 原住民

上一則

印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡

下一則

瑞士媒體：烏沒拒絕本事 比繼續作戰更可怕的川普和平計畫

延伸閱讀

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買
加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕

加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕
美國人最想移居哪國？24%選加拿大 12%英國

美國人最想移居哪國？24%選加拿大 12%英國
加拿大前總理杜魯多有了新歡 前妻打破沉默：我不是單親媽

加拿大前總理杜魯多有了新歡 前妻打破沉默：我不是單親媽

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增