印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡

杜拜航展最後一天的特技飛行表演中，印度製的「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地爆炸，飛行員未能逃生。(路透)
有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。

根據法新社報導，在杜拜當地時間昨天，杜拜航展最後一天的特技飛行表演中，印度製的「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地，撞擊瞬間爆炸起火，飛行員未能來得及逃生，看台上的滿座觀眾全都目睹了這一幕。

這架飛機在距離航展會場約1英里（1.6公里）處墜毀，該區域當時擺滿了飛機、直升機和其他靜態展示裝備。

杜拜政府媒體辦公室隨後證實了「飛行員不幸身亡」，印度空軍（IAF）也宣布將展開調查，聲明指出，「印度空軍對生命的損失深表遺憾，並在這段悲痛時刻與罹難者家屬同在」。

一名伊拉克籍目擊者接受法新社訪問時表示，「當時飛行員在低空飛行，做著高風險動作」。他指出，之後飛行員看起來試圖避免事故，開始向上拉機，但來不及成功。

光輝戰機由印度設計並製造，於2016年首次進入印度空軍服役。這是單座型光輝戰機不到2年內的第2起墜機事故，上一次為去年3月在印度拉吉斯坦的非致命訓練事故。（編譯：楊啟芳）1141122

印度

