英控俄間諜船今年第2次侵犯海域 稱「軍事選項」就緒

繼今年1月後，俄羅斯間諜船「琥珀」近日再度於英國周邊活動。圖為俄國間諜船「琥珀」。(路透)

繼今年1月後，俄羅斯間諜 船「琥珀」近日再度於英國周邊活動。主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯20日在國會應詢表示，這已是「琥珀」今年第二次侵犯英國專屬經濟海域（EEZ）。不過，對此說法，俄駐英國大使館 予以駁斥，稱英國的指控「令人發笑」，並表示該船是一艘在國際水域作業的「海洋科考船」。

英國國防大臣希利主動告訴媒體，「琥珀」近幾周在英國周邊水域活動，目前在蘇格蘭北部，期間曾瞄準監控它的英國空軍P-8「海神式」反潛巡邏機，並發射雷射光束，影響英方飛行員。希利說，俄方行為「極度危險」，但他要正告俄羅斯及其總統普亭，「我們（英國）知道你們在做什麼；一旦『琥珀』本周南下，我們已做好準備。」

希利隨後回應媒體提問表示，這是「琥珀」第一次以雷射光束攻擊英國空軍。希利重申，他已改變英國海軍的交戰規則（ROE），以利英方更貼近監控俄艦。他說，回應俄方舉措，英方的「軍事行動選項」已就緒。

「琥珀」今年1月於英國周邊現蹤時，希利曾赴國會發表聲明並罕見主動宣布，他已變更英國海軍的ROE，並曾授權一艘英國海軍核動力潛艦在接近「琥珀」後，浮出水面，以向俄方展現英方一直在祕密監控、掌握「琥珀」的一舉一動。

希利當時說，英方這麼做是為了嚇阻；俄方接獲警告後，隨即離開英國水域。不過，英方變更ROE、讓潛艦罕見浮出水面，皆發生於去年11月，這反映「琥珀」在英國周邊的活動頻率和性質已達警戒門檻。

希利今年1月向國會表示，「琥珀」是一艘「間諜船」，可用於蒐集情資、定位英國的水下關鍵基礎設施。

根據英國國防部的資訊，「琥珀」去年11月在英國周邊現蹤時，曾被發現在海底電纜附近徘徊。

公開資料顯示，「琥珀」名義上是海洋研究船，編制屬俄羅斯北方艦隊，配備包含直升機起降平台，以及可用於深海監偵行動的自主與無人載具，載具運作深度可達水下6000公尺。

卡恩斯20日進一步表示，「琥珀」的活動範圍不僅止於英國，而是涵蓋歐洲和世界其他地方；俄羅斯擁有數艘用於威脅他國水下關鍵基礎設施的船舶，「琥珀」不過是其中一艘。

針對「琥珀」近日在英國周邊的活動和雷射光束攻擊事件，卡恩斯指出，除了數架P-8，英方另出動一艘23型（Type 23）巡防艦「薩默塞特號」（HMS Somerset）監控俄方一舉一動。

針對英方指控，俄羅斯駐英國大使館發表聲明稱，「揚塔爾」號是一艘在國際水域作業的「海洋科考船」，英國的指控「令人發笑」，俄羅斯的行動「不會影響英國的利益，也無意破壞其安全」，「我們對英國的水下通信不感興趣」。