日本50年最大城市火災釀1死 燒毀170棟屋

編譯中心╱綜合19日電
日本大分大火延燒10多個小時，火勢蔓延至鄰近的山林，自衛隊已經出動直升機進行空中滅火。（美聯社）
日本大分大火延燒10多個小時，火勢蔓延至鄰近的山林，自衛隊已經出動直升機進行空中滅火。（美聯社）

日本南部沿海城市九州大分縣18日發生大火，火勢至19日上午仍在延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，一人死亡；自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災是日本近半世紀來規模最大的市區火災。迫使百餘人緊急疏散。

路透報導，電視台空拍畫面顯示，大分市佐賀關地區的民宅化為瓦礫，濃煙自山坡地升起，該地區俯瞰以高級關鯖聞名的漁港。根據當地媒體報導，火勢也因強風蔓延至附近的森林山坡及離岸一公里多的無人島。

日本消防廳表示，火災發生於18日傍晚，已燒毀約4萬8900平方公尺，約相當於七個足球場大，迫使175名居民撤離至避難所。佐賀關地區位於東京西南方約770公里外。消防廳指出，起火原因仍在調查中。

當地媒體引述警方消息稱，目前已發現一名罹難者，一名50多歲女性因輕微燒傷送醫。

日本首相高市早苗於社群平台X發文表示：「我對所有在寒冷天候下撤離的居民致上最深切的慰問。」她並表示：「政府將與地方當局協調，提供最大可能的支援。」

九州電力指出，火災導致該地區約300戶停電。

這起火災因波及建築數量及面積，成為自1976年山形縣酒田市大火以來，日本規模最大的市區火災（不包含地震引發之火災）。

2016年，新潟縣糸魚川發生火災，焚毀147棟建築、約4萬平方公尺，所幸無人罹難。

