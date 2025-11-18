近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

我的頻道

編譯中心╱綜合17日電
報導指出，丹麥與格陵蘭計畫在兩地之間鋪設新的數據電纜，法羅群島正在與雙方洽談，希望讓電纜行經法羅群島，以提升其對潛在攻擊的韌性。法羅群島(Faroe Islands)是丹麥王國的海外自治領地，地理位置介乎挪威海和北大西洋中間。（取材自維基百科）
報導指出，丹麥與格陵蘭計畫在兩地之間鋪設新的數據電纜，法羅群島正在與雙方洽談，希望讓電纜行經法羅群島,以提升其對潛在攻擊的韌性。法羅群島(Faroe Islands)是丹麥王國的海外自治領地，地理位置介乎挪威海和北大西洋中間。（取材自維基百科）

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其中包括對海底網路電纜的破壞行動。

英國「金融時報」報導，法羅群島總理約翰尼生表示，丹麥格陵蘭計畫在兩地之間鋪設新的數據電纜，地處偏遠的法羅群島正在與雙方洽談，希望讓這條電纜行經法羅群島，以提升其對潛在攻擊的韌性。

約翰尼生說：「當你身處北大西洋中央的一座孤島，你就很脆弱。我們現在主要依靠兩條通訊電纜，如果兩條電纜同時受到攻擊，我們將與世隔絕。」

北極地區因地處偏遠、人口稀少，容易受到近月來歐洲各地出現的混合式威脅影響，包括波羅的海網際網路與電力電纜被破壞到領空遭侵犯等。盡管北極地區尚未傳出令人矚目的事件，官員懷疑某些攻擊可能已悄然發生、未被察覺。

歐洲最近也出現一連串較低層級的破壞行為，包括縱火、破壞官員住宅等，其中部分事件被歸咎於俄羅斯所為。

來自格陵蘭的丹麥國會議員拉森指出，格陵蘭目前主要海底電纜系統一段連接加拿大，一段連接冰島。興建額外電纜可確保其中一條一旦受損，其他電纜仍可維持通訊不中斷。

拉森說：「西方世界的弱點，在這裡會放大1000倍。如果我們有一條電纜被切斷，我們將會有六到九個月沒有網路。」她補充說，格陵蘭缺乏監控能力，難以追蹤任何可能發生的攻擊。

近年北極或周邊地區已有多條電纜受損，連接薛特蘭群島、奧克尼群島和法羅群島與蘇格蘭的電纜近期三度受損，2022年一次、另外兩次則發生在今年。

一條連接挪威斯瓦巴群島（Svalbard）的數據電纜2022年1月受損。挪威國家廣播公司（NRK）調查後發現，一艘俄羅斯漁船曾在電纜上方通行超過140次。

丹麥上月宣布將斥資87億美元採購F-35戰機並強化北極安全，包括鋪設連接格陵蘭的新電纜，還說會與法羅群島討論是否將讓這條電纜行經此地。格陵蘭與法羅群島皆是丹麥的自治領地。

約翰尼生說，法羅政府提議與挪威和歐盟同步制裁兩家「可能從事間諜活動」的俄羅斯漁業公司，「與烏克蘭戰爭無關，而是關於混合式攻擊威脅」。

許多北極圈國家與衛星公司簽有網路備援協議，但這些協議僅能涵蓋很小一部分通訊需求，無法完全取代主要網路。冰島總理弗羅斯塔多蒂爾告訴金融時報，冰島也有備援協議，「足以應付關鍵需求」。

