加拿大前總理杜魯多有了新歡 前妻打破沉默：我不是單親媽

快訊

加拿大前總理杜魯多與前妻蘇菲葛瑞格華2023年8月宣布分居。（路透）
加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）的前妻蘇菲葛瑞格華（Sophie Gregoire）近日首次公開談及杜魯多與凱蒂佩芮（Katy Perry）的戀情。她強調，儘管與杜魯多分居，但為了三個孩子，他們依然是緊密合作的「共同父母」。

CNN報導，蘇菲葛瑞格華登上播客「Arlene is Alone」，主持人迪金森（Arlene Dickinson）誇讚她對於杜魯多新戀情，仍能保持「冷靜」的態度。

葛瑞格華表示：「你知道，我們都是普通人，事情會影響我們，這很正常。如何回應這些事情，是我們自己的選擇。所以我選擇去聆聽音樂，而不是那些噪音。」

葛瑞格華與杜魯多於2023年8月宣布分居，他們於2005年結婚，育有三名子女。而杜魯多恢復單身後，與凱蒂佩芮於9月曾被拍到親密擁抱，但直到10月凱蒂佩芮的生日，兩人才正式公開戀情。

葛瑞格華補充，她「非常清楚公眾事件可能帶來的情緒觸發」。

「我如何處理這些事情是我的選擇，我想要成為的那個人，也是我的選擇。」她也表示，自己並不排斥感受各種情緒。

「我會允許自己因某人而失望、憤怒或悲傷，」葛瑞格華說。「作為心理健康倡導者，我非常清楚感受這些情緒的重要性。」

在播客的早些時候，當主持人稱她為「單親媽媽」時，葛瑞格華也作出了澄清：「我絕對不是單親媽媽，我和孩子的父親保持合作關係，他對孩子有著深厚的愛和全心的陪伴。」

