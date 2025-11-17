借鑑丹麥 英國收緊庇護政策 難民居留等待期延至20年

我的頻道

編譯中心／綜合16日電
英國擬收緊庇護政策，圖為今年9月一群移民乘坐充氣艇離開法國北部，準備橫渡英吉利海峽前往英國。 （路透資料照片）
英國擬收緊庇護政策，圖為今年9月一群移民乘坐充氣艇離開法國北部，準備橫渡英吉利海峽前往英國。 （路透資料照片）

英國工黨政府15日表示，英國將依經過改革的庇護計畫，大幅削減對難民的保護。

中央社引述法新社報導，在極右聲勢高漲、非法移民問題日益嚴重的壓力下，首相施凱爾（Keir Starmer）宣布了相關措施；內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）發布聲明說，英國將終結對庇護尋求者的黃金門票。馬穆德說，非法移民正在「撕裂我們的國家」。

目前制度下，獲得難民身分的人有5年保護期，之後可申請永久居留權，最終取得英國公民身分。

英國內政部表示，未來難民身分的保護期將縮短為30個月，這項保護會「定期審視」，一旦認定家鄉安全無虞，難民將被強制遣返；此外，難民一旦取得庇護資格，英方有計畫讓他們申請英國長期居留的等待期，從現行5年延長至20年。

英國內政部稱，這項提案是「當代最大規模的庇護政策改革」。

工黨政府這項措施仿效丹麥嚴格的庇護制度，目的在於阻止數以千計的移民從法國北部搭乘小艇抵達英格蘭，這類偷渡潮助長了反移民政黨「英國改革黨」（Reform UK）的聲勢。不過，相關提案被慈善團體「難民理事會」（Refugee Council）批評「嚴苛且沒有必要」，也可能面臨工黨政府內部左派議員反對。

去年夏天接任首相的施凱爾，正面臨著遏止移民乘坐小艇從法國橫跨英吉利海峽偷渡的壓力。相同議題也曾困擾過在他之前的保守黨政府。

今年至今，已有超過3.9萬冒險橫跨英吉利海峽抵達英國，其中多為逃離衝突的民眾。3.9萬人已經超越2024年一整年數字，但低於2022年紀錄。

非法移民 庇護 施凱爾

