日流感疫情擴散 逾8000所學校停課

日本東京都發布流感的流行警報，比去年提早6周，也是16年來第一次11月就升高到警報級的疫情。（美聯社）

日本 厚生勞動省14日發布最新數據顯示，該國流感疫情 持續擴散，部分地區流感疫情已達到「警報」級別，全國有逾8000所學校停課。

最新數據顯示，11月3日至9日這一周，日本全國3800多家定點醫療機構總計報告8萬4183例流感病例，平均每家報告21.82例。其中，東北地區的岩手縣、宮城縣和福島以及關東地區的埼玉縣和神奈川縣，平均每家定點醫療機構報告的病例數超過30例，達到「警報」級別。東京都政府已於13日發布流感「流行警報」，較去年提早六周，為2009年以來首度於11月發布。

隨著流感疫情擴散，日本學校停課情況日益增多。截至11月9日，日本已有8473所保育園、幼兒園、中小學全校停課或部分年級、班級停課。從9月1日到11月9日，東京都內的中小學和幼兒園累計通報1125起全年級或全校停課案例，是去年同期的11倍。

根據日本標準，平均每家定點醫療機構一周報告流感病例數超過1，就標誌着進入流感流行季。若該數值超過10和30，則分別達到「注意」和「警報」級別。

日本厚生勞動省傳染病小組委員會14日還批准緊急使用國家儲備藥物，以應對流感治療藥物供應短缺。