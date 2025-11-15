我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

不是丹麥人注意 格陵蘭修法限縮外國人置產 明年上路

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
反制美國總統川普覬覦格陵蘭，格陵蘭議會通過修法，限縮外國人置產與取得土地使用權的條件。（路透）
反制美國總統川普覬覦格陵蘭，格陵蘭議會通過修法，限縮外國人置產與取得土地使用權的條件。（路透）

丹麥「政治報」報導，為反制美國總統川普對格陵蘭的覬覦，格陵蘭議會13日通過修法，將提高外國人在格陵蘭置產與取得土地使用權的條件。

格陵蘭現行法規是自治政府擁有所有土地，一般人不得購買，但可取得土地使用權，也可以買地上建物。報導指出，這次修法是因應越來越多外國人對在格陵蘭置產感興趣。

政治報10月1刊登的調查報導指出，格陵蘭的房產仲介發現，許多美國人對在格陵蘭買土地展現高度興趣，這個現象發生在川普（Donald Trump）多次表示希望取得格陵蘭控制權之後。

調查報導訪問格陵蘭最大的房產仲介公司Netbolig。業者表示，有些美國人希望購買已存在的建物，但更多希望購買更大的建物。

Netbolig的負責人黎克斯（Thomas Rix）表示，在他16年的業界經驗中，出售給格陵蘭籍或丹麥籍以外買主的建物大概只有5件。因此，今年起大概有10名外籍人士詢問格陵蘭置產事宜，相當不尋常，且其中多為美國人。

另一家受訪的仲介公司Lynges.gl表示，在川普上任後不久，就有美國公司聯絡他們，希望跟他們合作，讓格陵蘭房產進入國際市場。

格陵蘭議會新通過的法條將在2026年開始實行。原則上，只有格陵蘭籍、丹麥籍，以及丹麥王國自治屬地法羅群島（Faroe Islands）籍的公司或組織能夠取得格陵蘭土地使用權或在格陵蘭置產。

若沒有丹麥公民身分，則需要在格陵蘭居住並繳稅至少2年。針對是否將期限提高為5年，格陵蘭議會在13日的辯論後沒有達成共識；社會民主派的前進黨（Forward）表示，會繼續推動將此期限上修到5年。

此外，加拿大很快將在格陵蘭島首府努克開設領事館。加拿大外交部長安南德（Anita Anand）表示，加拿大在格陵蘭島的新外交存在「在擴大我們的北極足跡方面是史無前例的」，並且加拿大正在動蕩的地緣政治環境中，「發揮作為重要北極國家的作用」。

安南德先前透過新聞祕書表示，加拿大將與冰島共用的領事館，主要關注北極安全。

格陵蘭 丹麥 加拿大

上一則

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

下一則

俄AI人形機器人首秀失利成災難現場 當眾摔倒被拖走

延伸閱讀

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件
在北大荒見到美

在北大荒見到美
冰島美女和她的丹麥情郎

冰島美女和她的丹麥情郎
分析：川普發動關稅戰、揚言奪走格陵蘭 跟和平沾不上邊

分析：川普發動關稅戰、揚言奪走格陵蘭 跟和平沾不上邊

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身