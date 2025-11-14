巴西發起跨國「健康調適」倡議 80國加入響應

我的頻道

特派記者林奐成、洪欣慈／貝倫即時報導
聯合國第30屆氣候峰會第4天，巴西宣布發起「貝倫健康行動計畫」（Belém Health Action Plan），成為歷來首份專門致力於「健康領域」的國際氣候調適文件。這份倡議將幫助各國調整醫療衛生系統，來因應氣候變遷衝擊，因這些衝擊對最脆弱族群來說，往往構成嚴重健康風險。

為支持將倡議付諸實行，數個慈善組織承諾投資至少3億美元。峰會執行長托妮（Ana Toni）表示，目前已有80個國家及國際夥伴加入計畫，有助向前推進；這項倡議旨在透過強化監測體系、創新和以證據為本的政策決策，來提升衛生部門對抗氣候變遷的韌性。

巴西衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）同日在場外活動表示，6家最重要的國際開發銀行也宣布將在全球資助調適計畫，「如果氣候危機是一場健康危機，那麼衛生部門必須站在解決方案的最前線。下一代醫療保健將由我們今天採取的行動塑造。亞馬遜代表全人類，而調適能帶來健康與希望」。

他接受本報訪問時表示，巴西計畫在2035年之前，在亞馬遜地區興建醫療設施，以因應氣候變遷。他舉例說，亞馬遜乾旱使得民眾難以獲得醫療服務，健康狀況惡化，而南部洪水氾濫，沖壞醫療設施，火災則加劇肺部疾病。

國際醫學期刊《刺胳針》報告指出，自1990年代以來，與熱相關的死亡人數增加63%；2012至2021年間，平均每年造成54.6萬人死亡。野火增加造成更嚴重空汙，去年因野火煙霧PM2.5汙染死亡的人數達到15.4萬，創下歷史新高。

此外，極端乾旱降低農作物產量，削弱農民工作能力並減少收入，使得124個國家增加1.2億人，暴露在中度或重度糧食不安全中。

世界衛生組織秘書長譚德塞日前出席峰會時強調：「氣候危機就是健康危機」，但健康議題長期不受重視，呼籲氣候峰會納入「針對健康的正式談判」。

臺灣大學政治學系副教授林子倫分析，「現在的氣候政策，不只是能源和產業政策，更是健康和社會政策」，例如世衛組織進入峰會發聲，而高溫與極端氣候也牽涉人體健康，成為峰會新的看點。

