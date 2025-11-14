我的頻道

世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

當眾摔倒在地 俄羅斯國產AI機器人初登場成災難現場

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯首款人形機器人「AIDOL」11日在莫斯科首度亮相時摔倒。（歐新社）
俄羅斯首款人形機器人「AIDOL」11日在莫斯科首度亮相時摔倒。（歐新社）

俄羅斯首款國產人工智慧（AI）驅動的人形機器人「AIdol」10日首度公開亮相，卻在全場觀眾面前當場摔倒，凸顯俄羅斯在與美國、中國等已具成熟優勢的 AI 與機器人製造強國競爭時所面臨的技術落差。

《財星》報導，「AIdol」於莫斯科亞羅維特會議中心（Yarovit Hall Congress Center）科技展登場，由2名工作人員陪同，伴隨電影《洛基》主題曲《Gonna Fly Now》走上舞台並向觀眾揮手，不料走出幾步便失去平衡摔倒。活動人員隨即以黑布遮蓋倒下的機器人，並將其抬離舞台。

製造「AIdol」的新創執行長維圖欣（Vladimir Vitukhin）將事故歸因於校準問題，可能是因機器人的立體攝影機對場內光線過度敏感。《新聞周刊》報導，維圖欣事後表示：「這就是即時學習，好的錯誤會化成知識，壞的錯誤會變成經驗，我希望這次碩物是後者。」

「AIdol」隨後被重新扶回舞台，在工作人員的協助下保持直立。維圖欣強調，機器人在摔倒過程中沒有受到任何損壞。

根據公司介紹，「AIdol」目前有77%的零件由俄羅斯製造，計畫量產時提升至93%。但在西方制裁下，俄羅斯難以取得先進電子設備、半導體元件及其他關鍵技術；主要國際製造商退出市場後，俄國機器人產業也正面臨零組件短缺與工程人才流失等重重困境。

俄羅斯總統普亭長期視 AI 與機器人技術為提升國家全球地位與維持國家安全的核心。然而，「AIdol」的首次亮相表現不佳，更凸顯俄國與國際競爭者之間的差距。例如，美國波士頓動力的「Atlas」已能進行跑酷與自主物體操作，中國製造商在人形機器人領域同樣取得突破。世界首富馬斯克上周更直言：「特斯拉和中國公司將主導機器人市場。」

