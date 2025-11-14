秘魯雙層巴士、皮卡相撞入山谷 至少37死24傷

我的頻道

編譯中心╱綜合13日電
秘魯南部地區12日發生雙層巴士與皮卡車相撞後墜谷事故，造成至少37人死亡。(美聯社)
秘魯官員表示，南部地區12日發生一輛雙層巴士與一輛皮卡車相撞後墜入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受傷。

中央社引述法新社報導，這起事故發生在秘魯阿雷基帕（Arequipa），是近年來這個南美國家最嚴重的交通事故之一。事故發生於清晨，在連接秘魯與智利的泛美公路上。阿雷基帕地區衛生主管奧波托指出：「目前死亡人數為37人，另有24人受傷。」他表示，由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能還會增加。

這輛由亞莫薩斯公司（Llamosas）營運的雙層巴士昨晚自卡拉維利省（Caraveli）小鎮查拉（Chala）出發，前往秘魯第二大城阿雷基帕，車上搭載60多名乘客，包括兒童與長者。

當地媒體援引消防單位報導，這輛巴士在轉彎處與皮卡車迎面相撞後，墜入約200公尺深的山谷，最終翻落到河岸邊。

消防隊發言人巴艾斯說，崎嶇地形使救援工作相當困難，約有30名警察與消防人員參與搶救。他告訴秘魯電視台（TV Peru）：「這起事故讓許多家庭陷入悲痛。」

秘魯總統赫里在社群平台X上發文，向罹難者與家屬表達哀悼之意。

警方表示，卡車司機在事故中倖存，但酒測結果呈陽性，已遭拘留。巴士司機則在事故中喪生，已獲巴士公司證實。

2018年2月，在距離這次事故地點不遠的地方也曾發生巴士墜河事故，造成44人喪生。根據統計，去年秘魯道路事故共奪走3173條人命。

