COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

特派記者洪欣慈、林奐成／貝倫即時報導
氣候峰會（COP30）第3日下午，一群身著傳統服飾的在地婦女，以她們的語言唱著歌，繞行會場一周訴求原住民參與權。(記者洪欣慈／攝影)
氣候峰會（COP30）第3日下午，一群身著傳統服飾的在地婦女，以她們的語言唱著歌，繞行會場一周訴求原住民參與權。(記者洪欣慈／攝影)

巴西貝倫舉行的聯合國第30屆氣候峰會（COP30）邁入第3天，場內外氣氛都愈來愈熱烈與緊張。從峰會第2日傍晚以雨林居民的一場激烈抗議活動落幕，到場內隨處可見的遊行、口號、標語，今年COP是暌違多年再次出現大量抗議活動，部分激烈行為雖令巴西政府尷尬，但也呼應了今年議程相當重視的公正轉型議題，讓受氣候變遷影響最劇的族群聲音能被聽見。

「我們的未來不容買賣！」峰會第2日、巴西時間11日晚間，數十名雨林居民手持標語，抗議在亞馬遜河口進行石油勘探，試圖強行通過安檢，想進入持證者才能進入的藍區談判會場，與現場保全發生激烈衝突，造成數名維安人員受傷。這是過去幾屆COP少見的景象，從2022年COP27舉辦國埃及，到隔年的阿拉伯聯合大公國，再到去年的亞塞拜然，當地政府對公民團體的集會權利都明顯限制，會場內較難見到大量抗議聲音。

今年的巴西峰會氣氛則不同，從開幕至今，記者每日都可以看見不同團體身著傳統服飾，在藍區會場繞行或手持標語表達訴求。峰會第3天下午，一群身著雨林傳統服飾的在地婦女，以她們的語言唱著歌，繞行會場一周。其中一位參與者告訴記者，她們很期待巴西總統魯拉實踐他對原住民的承諾，能保證原住民族群在本屆談判具有話語權，巴西政府主推的熱帶雨林永續資金也能有至少20%直接轉移給原住民。

此外，一支由100多艘船隻組成、載著5000多名原住民族與社會運動者的氣候正義船隊，也在峰會第3日抵達主辦城市，將參加與氣候談判同時舉行的「人民峰會」（Peoples’ Summit）。該峰會將於貝倫時間11月15日舉行大遊行，為氣候議題發聲。

抗議示威百花齊放，恰好呼應了今年峰會重視的公正轉型議題。今年峰會加入貝倫公正轉型行動機制（簡稱BAM）議程，由開發中國家組成的77國集團在峰會第3天（巴西時間12日、台灣13日凌晨）也發表共同聲明，要求重視人權的公正轉型。

該聲明由埃及代表、中國提交提案，並獲得所有發展中國家⼤⼒⽀持，包括拉丁美洲和加勒⽐海國家獨⽴聯盟（AILAC）、⾮洲集團（AG）等。訴求在氣候轉型過程中重視在地人權，以及在當地生活的原住民族群，並提供足夠技術和資金支持。

不過，公正轉型背後牽涉開發中國家與已開發國家之間的政治角力，包括日本、挪威、英國、澳洲、加拿大和歐盟在內的已開發國家不支持77國集團和中國的提案。同時，公正轉型碰觸到逐步淘汰化石燃料的敏感議題，2023年在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候峰會（COP28）上各國同意逐步淘汰化石燃料，但COP29該議題遭擱置，如何實踐真正的公正轉型、減少礦產國家對土地和人民的掠奪，是今年原住民、青年團體等氣候正義運動者主要訴求之一。

以保護巴西的生物群落、原住民權益為訴求的公民團體MPF於COP30會場表達訴求。(記者潘俊宏／攝影)
以保護巴西的生物群落、原住民權益為訴求的公民團體MPF於COP30會場表達訴求。(記者潘俊宏／攝影)
以保護巴西的生物群落、原住民權益為訴求的公民團體MPF於COP30會場表達訴求。...
以保護巴西的生物群落、原住民權益為訴求的公民團體MPF於COP30會場表達訴求。(記者潘俊宏／攝影)

巴西 原住民 氣候峰會

延伸閱讀

