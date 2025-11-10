疫情惡化逾一年 加拿大零麻疹國家紀錄破功

我的頻道

中央社溫哥華10日專電
加拿大過去一年累計確診麻疹病例超過5100例，其中包括2名早產的嬰兒死亡。安大略省和亞伯達省疫情最為嚴重。(路透)
麻疹疫情不斷爆發逾一年之久，加拿大被裁定喪失麻疹清零國家地位（measles elimination status），失去了維持27年零麻疹國家的光榮紀錄。

原有資格是指在特定地理區域內，連續12個月或更長時間內沒有持續的疾病傳播。此殊榮由世界衛生組織（WHO）授予，代表一個國家公共衛生系統的穩健性，極具指標意義。

加拿大公共衛生署今天表示，泛美衛生組織（The Pan American Health Organization，PAHO）已通知加拿大不再列為麻疹清零國家。

加拿大公共衛生署指出，「雖然近期傳播速度有所放緩，但疫情已持續超過一年，主要集中在疫苗接種率較低的社區」。

加拿大的疫情始於去年10月，當時一名來自泰國的旅客在新布朗斯威克省（New Brunswick）參加婚禮時，在不知情的情況下感染了其他賓客。

隨後，病毒在各省之間迅速傳播，過去一年累計確診病例超過5100例，其中包括2名早產的嬰兒死亡。安大略省和亞伯達省疫情最為嚴重。

加拿大必須在12個月內遏制病毒傳播才能保住其「零麻疹國家」地位，但公共衛生官員在10月初就意識到儘管他們加大了力度，但實現這一目標的可能性微乎其微。

雖然病毒傳播速度已緩，但亞伯達省、曼尼托巴省和卑詩省等地仍不時出現零星病例。亞伯達省的病例數接近2000例，超過整個美國的病例總數。

安大略省於10月6日宣布該省疫情結束。依照國家衛生指導方針，如果連續46天沒有新增病例報告，則疫情即告結束，因46天是麻疹潛伏期的2倍。

麻疹在加拿大捲土重來很大程度上歸因於兒童疫苗接種率下降。該病毒在加拿大門諾派教徒社區特別流行，因其反對打疫苗的氛圍濃厚，為這種高傳染性疾病傳播打開了方便之門。

美國和墨西哥的零麻疹國家地位也岌岌可危，這3個北美洲國家都面臨著同一種基因型的疫情傳播。

世界衛生組織成員國分為6個區域，加拿大屬於美洲區域，該區域包括北美洲、中美洲和南美洲的全部35個國家及加勒比海地區。美洲區域是第一個也是唯一曾獲得區域消除麻疹稱號的區域。

根據泛美衛生組織規定，加拿大要重獲地位，必須中斷當前疫情相關的麻疹病毒株傳播至少12個月。

泛美衛生組織的其他2個成員國委內瑞拉和巴西，分別在2018和2019年失去零麻疹地位，但在提高疫苗接種率後，2國5年後重返該地位。

麻疹 加拿大

